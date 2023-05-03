Названа доза алкоголю у крові, з якою дозволено сідати за кермо

В Україні, як і в будь-якій іншій країні Європи, водіння у нетверезому стані суворо заборонене законом. Правопорушник понесе відповідне покарання за скоєний злочин. Однак є певна доза алкоголю, яка у крові дозволена.

Як довго алкоголь залишається в організмі людини

Іноді у вас може бути тривале похмілля, іноді - враження, що ви взагалі не пили. Проте це не впливає на те, скільки алкоголю насправді міститься у вашій крові.

Кількість алкоголю у крові залежить від трьох речей:

скільки алкоголю ви випили

коли це сталося

як ваше тіло позбавляється від алкоголю

Ваша вага, стать, стан печінки, метаболізм, стрес і кількість їжі впливають на те, наскільки швидко або повільно ваше тіло може переробляти алкоголь. Саме тому варто уникати водіння за кермом, навіть якщо ви випили мінімальну дозу.

Чи можна протверезіти, поспавши

Люди часто помилково вважають, що вплив алкоголю зникає під час сну, навіть якщо вранці у вас паморочиться голова. Але сон не впливає на швидкість виведення алкоголю з крові.

Тому навіть якщо ви проспите всю ніч, це зовсім не означає, що наступного ранку можете сідати за кермо.

Різні алкогольні напої виводяться з організму по-різному (фото: Freepik)

Крім того, міцні кофеїнові напої, як чай або кава, також не допоможуть. І славнозвісний міф про холодний душ хоч і збадьорить вас, проте не виведе алкоголь із крові.

Як виводяться різні види алкоголю

Пиво

Якщо ви випили 500 мл, то повністю цей обсяг виводиться з організму протягом 2-2,5 годин; 1 літр пива виводиться з організму через 4,5-5 годин, а от повне виведення 1,5 літра - це близько 7 годин.

Вино

100 мл буде виводитись з організму 1,5 години. На виведення 0,5 л потрібно приблизно 7,5 годин. А для повного очищення організму від однієї пляшки вина об'ємом 700 мл потрібно 10,5 годин.

Горілка

Після дози горілки в обсязі 100 мл, рівень алкоголю в крові становить близько 0,8 проміле і вона буде виводитися протягом 4 годин. А от в обсязі 300 мл вона затримається в організмі уже на 14 годин. Після вживання 500 мл горілки керування авто доведеться відкласти щонайменше на добу.

Яка доза алкоголю у крові дозволена в Україні

Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка сідає за кермо - 0,2 проміле. Варто зазначити, що це найлегший ступінь сп'яніння. Він ніяк не відбивається на поведінці та в зовнішніх ознаках людини.

За керування авто у нетверезому стані - штраф на 17 000 гривень з позбавленням прав на рік. Якщо водій знову сяде за кермо після позбавлення прав і його зловить поліція - штраф становитиме 20 400 гривень.