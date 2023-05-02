Як підготувати авто до літа і скільки це коштуватиме українським водіям

Підготовка авто до літнього часу така ж важлива, як і до холодної пори року, адже після зимового сезону з її мінусовими температурними значеннями чимало складових транспорту потребують перевірки та, у разі потреби, заміни.

Які поширені автотовари серед водіїв напередодні літа, і скільки вони вартують для українських автовласників, розповіли експерти OLX.

Лідируючі позиції на запити водіїв, які готують свої машини до літа, на сайті безоплатних оголошень залишаються автошини. Середня вартість їх становить 3 300 гривень, колеса у зборі в середньому коштують 6 866 гривень, диски - 4 200 гривень.

Крім заміни гуми із зимової на літню, водії також приділяють увагу та перевірці гальмівної системи. Частими запитами щодо деталей до неї є:

гальмівні барабани (середня вартість 1593 гривень),

диски (близько 1467 гривень),

колодки (за ціною в середньому 1000 гривень),

циліндри (близько 870 гривень),

супорти (в середньому по 1 900 гривень),

підсилювачі гальм та складові до них (приблизно 1713 гривень).

Також після зимового сезону для водіїв є актуальним оновлення ходової частини авто та підвіски, свідчать дані ресурсу OLX. У топ покупок перед підготовкою до літа знаходяться також автомобільні фільтри (паливні, мастильні та інші), а середня вартість їх становить 814 гривень.

Після впливу низьких температур оновлення потребують і склоочисники, зокрема гумові накладки до них. Купити нові двірники можна за ціною від 412 гривень та вище, а середня вартість складових до них стартує від 355 гривень.

Справна система кондиціювання дозволяє комфортно перенести літню спеку в авто, тому конденсатори, димарі, блоки керування кондиціонером та вентилятори залишаються популярними покупками серед водіїв, а середня вартість їх становить 2687 гривень.

Автомобільні чохли, тенти на накидки дозволять захистити покриття авто влітку від тривалого перебування під сонцем або наслідків грози. Середня вартість товарів на OLX складає 1485 гривень.

Щодо аксесуарів для авто перед літнім сезоном, то водії також обирають товари для тонування та сонцезахисту, середня ціна на таку продукцію становить 820 гривень.