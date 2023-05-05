Эти вещи обязательно должны быть в багажнике автомобиля: помогут в любых ситуациях

В багажнике авто всегда должен быть аварийный набор, в который входят 4 предмета. Это:

Аптечка;

Огнетушитель;

Светоотражающий жилет;

Знак аварийной ситуации (треугольник).

Домкрат и ключ

Обычно эти инструменты входят в комплектацию автомобиля. Также стоит заранее потренироваться менять колесо, чтобы не пришлось "знакомиться" с домкратом где-нибудь на обочине.

Запасное колесо

Не все автомобили комплектуются запасным колесом. В частности, если в городе вы пробьете колесо, то можно будет быстро добраться до шиномонтажа или воспользоваться эвакуатором.

Однако если это произошло далеко от цивилизации, то проще установить запасное колесо. Поэтому его всегда следует иметь.

Компрессор или насос

Подкачать колесо можно на шиномонтаже или автозаправке, но если давление упадет на трассе, то рассчитывать придется только на себя. Поэтому следует иметь компрессор или насос.

Буксировочный трос

Такой трос поможет доставить машину в сервис, если с ней что-нибудь случится, или спасет в ситуации, когда автомобиль нужно вытащить из грязи.

Важно, что трос должен быть длиной не менее 4 м.

Пусковые провода

Еще их называют провода для "прикуривания". Их нужно положить в машину, даже если аккумулятор полностью заряжен.

Перчатки и вода

Такие вещи защитят руки от грязи и травм, если придется менять колесо или проводить какой-нибудь мелкий ремонт. Также салфетки и вода позволят помыть руки после работы с машиной.