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Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла

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Вівторок 11 жовтня 2022 22:12
Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла Після обстрілів 10 жовтня електропостачання відновили в 41 населеному пункті (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Росіяни продовжують знищувати критичну інфраструктуру України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу населені пункти в кількох областях.

Хоч наразі тривають активні роботи з відновлення, проте все ж варто знати, що робити в разі повторення надзвичайної ситуації.

Мінреінтеграції підготувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.

Як підготуватися до відсутності газу?

  • Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
  • Підготуйте паяльник для приготування їжі.
  • Створіть запаси продуктів швидкого приготування та довгого зберігання.
  • Якщо така можливість є, то взимку опалюйте житло пічкою.

У газовій мережі аварія. Що робити?

  • Негайно перекрийте вентилі газопостачання до будинку. Допоможіть це зробити сусідам, які цього потребують.
  • Викличте службу допомоги. Не намагайтеся розв'язувати проблему самостійно.
  • Для приготування їжі використовуйте мангали, печі та буржуйки.
  • Ні в якому разі не опалюйте житло буржуйками або дров'яними котлами. Це може призвести до додаткових аварійних ситуацій, що ускладнить усунення аварії.

Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світлаЯк підготуватися до відсутності світла?

  • Запасіться всіма можливими джерелами світла: свічки, ліхтарики, сірники тощо.
  • Завчасно зарядіть ваші гаджети, особливо павербанки, акумулятори та інші подібні пристрої.
  • На випадок довготривалого відключення підготуйте запаси харчів швидкого приготування або вже готових продуктів.

Аварія електромережі. Що робити?

  • Моментально вимкніть усі прилади з розеток. Коли проблему усунуть, можуть дати зависоку напругу, що призведе до пошкодження пристроїв.
  • Не чіпайте дроти на вулиці, що лежать або провисають.
  • Використовуйте свічки та сухий спирт особливо обережно, щоб уникнути пожежі.

Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світлаЩо робити, якщо зникло постачання води?

  • Перекрийте всі крани в будинку чи квартирі.
  • Запасіться питною водою з усіх можливих джерел: бювети, колодязі або їхні шахти, пункти розливу води.
  • Для вживання та приготування їжі використовуйте бутельовану воду, яка продається в магазинах.
  • У жодному разі не використовуйте в побуті воду з відкритих джерел. Вона придатна лише для технічних цілей.

Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла

Раніше ми давали дієві способи для збереження заряду телефона якомога довше.

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