Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла
Після обстрілів 10 жовтня електропостачання відновили в 41 населеному пункті (фото: Getty Images)
Росіяни продовжують знищувати критичну інфраструктуру України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу населені пункти в кількох областях.
Хоч наразі тривають активні роботи з відновлення, проте все ж варто знати, що робити в разі повторення надзвичайної ситуації.
Мінреінтеграції підготувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.
Як підготуватися до відсутності газу?
- Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
- Підготуйте паяльник для приготування їжі.
- Створіть запаси продуктів швидкого приготування та довгого зберігання.
- Якщо така можливість є, то взимку опалюйте житло пічкою.
У газовій мережі аварія. Що робити?
- Негайно перекрийте вентилі газопостачання до будинку. Допоможіть це зробити сусідам, які цього потребують.
- Викличте службу допомоги. Не намагайтеся розв'язувати проблему самостійно.
- Для приготування їжі використовуйте мангали, печі та буржуйки.
- Ні в якому разі не опалюйте житло буржуйками або дров'яними котлами. Це може призвести до додаткових аварійних ситуацій, що ускладнить усунення аварії.
Як підготуватися до відсутності світла?
- Запасіться всіма можливими джерелами світла: свічки, ліхтарики, сірники тощо.
- Завчасно зарядіть ваші гаджети, особливо павербанки, акумулятори та інші подібні пристрої.
- На випадок довготривалого відключення підготуйте запаси харчів швидкого приготування або вже готових продуктів.
Аварія електромережі. Що робити?
- Моментально вимкніть усі прилади з розеток. Коли проблему усунуть, можуть дати зависоку напругу, що призведе до пошкодження пристроїв.
- Не чіпайте дроти на вулиці, що лежать або провисають.
- Використовуйте свічки та сухий спирт особливо обережно, щоб уникнути пожежі.
Що робити, якщо зникло постачання води?
- Перекрийте всі крани в будинку чи квартирі.
- Запасіться питною водою з усіх можливих джерел: бювети, колодязі або їхні шахти, пункти розливу води.
- Для вживання та приготування їжі використовуйте бутельовану воду, яка продається в магазинах.
- У жодному разі не використовуйте в побуті воду з відкритих джерел. Вона придатна лише для технічних цілей.
Раніше ми давали дієві способи для збереження заряду телефона якомога довше.
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