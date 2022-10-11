Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла

Росіяни продовжують знищувати критичну інфраструктуру України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу населені пункти в кількох областях.

Хоч наразі тривають активні роботи з відновлення, проте все ж варто знати, що робити в разі повторення надзвичайної ситуації.