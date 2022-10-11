Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света

Россияне продолжают уничтожать критическую инфраструктуру Украины. После массового вчерашнего удара мгновенно остались без света, воды и газа населенные пункты в нескольких областях.

Хотя сейчас продолжаются активные работы по восстановлению, все же стоит знать, что делать в случае повторения чрезвычайной ситуации.