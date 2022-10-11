ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 22:12
Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света После обстрелов 10 октября электроснабжение возобновили в 41 населенном пункте (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Россияне продолжают уничтожать критическую инфраструктуру Украины. После массового вчерашнего удара мгновенно остались без света, воды и газа населенные пункты в нескольких областях.

Хотя сейчас продолжаются активные работы по восстановлению, все же стоит знать, что делать в случае повторения чрезвычайной ситуации.

Минреинтеграции подготовило памятку о том, как действовать при исчезновении освещения, газоснабжения и водоснабжения.

Как подготовиться к отсутствию газа?

  • Купите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.
  • Подготовьте паяльник для приготовления пищи.
  • Создайте запасы быстрого приготовления и длительного хранения.
  • Если такая возможность есть, то зимой отапливайте жилище печкой.

В газовой сети авария. Что делать?

  • Немедленно перекройте вентили газоснабжения в дом. Помогите это сделать соседям, которые в этом нуждаются.
  • Вызовите службу помощи. Не пытайтесь решать проблему самостоятельно.
  • Для приготовления еды используйте мангалы, печи и буржуйки.
  • Ни в коем случае не отапливайте жилье буржуйками или дровяными котлами. Это может привести к дополнительным аварийным ситуациям, что усложнит устранение аварии.

Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и светаКак подготовиться к отсутствию света?

  • Запаситесь всеми возможными источниками света: свечи, фонарики, спички и т.д.
  • Заранее зарядите гаджеты, особенно павербанки, аккумуляторы и другие подобные устройства.
  • На случай длительного отключения подготовьте запасы пищи быстрого приготовления или готовых продуктов.

Авария электросети. Что делать?

  • Моментально выключите все приборы из розеток. При устранении проблемы могут дать слишком высокое напряжение, что приведет к повреждению устройств.
  • Не трогайте провода лежащие или провисающие на улице.
  • Во избежание пожара используйте свечи и сухой спирт особенно аккуратно.

Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света

Что делать, если исчезло водоснабжение?

  • Перекройте все краны дома или квартире.
  • Запаситесь питьевой водой из всех возможных источников: бюветы, колодцы или их шахты, пункты разлива воды.
  • Для употребления и приготовления пищи используйте бутилированную воду, которая продается в магазинах.
  • Ни в коем случае не используйте в обиходе воду из открытых источников. Она пригодна только для технических целей.

Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света

Раньше мы давали действенные способы для сохранения заряда телефона как можно дольше.

Читайте также, что делать, если исчезла мобильная связь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Электроэнергия Водоснабжение