Українцям розповіли, як найдовше зберегти заряд смартфона: дієві способи
В Україні через ракетні обстріли РФ 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні. Багато громадян залишились без світла. Тому важливо намагатись зберегти заряд смартфона якнайдовше.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
Деякі налаштування та використання смартфонів допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.
Для того, щоб зберегти заряд смартфона, необхідно:
- Заряджати телефон за кожної можливості;
- Тримати зарядженими повербанки;
- Увімкнути режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях;
- Рідше вмикайте екран та встановити енергоефективні налаштування екрана: увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої. Встановіть енергоефективні "шпалери": чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий - для IPS;
- Вимкнути автообертання екрана;
- Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків;
- Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя;
- Вимкніть розпізнавання голосових команд та вібрацію;
- Вимкніть GPS і Bluetooth;
- Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
Однак, у випадку, якщо ситуація з живленням критична, важливо зробити так:
- Увімкніть режим "екстрена економія енергії";
- Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок;
- Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок і про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок;
- Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.
Додамо, що також потрібно видалити некритичні додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування - Батарея - Використання батареї;
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