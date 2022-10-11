Українцям розповіли, як найдовше зберегти заряд смартфона: дієві способи

В Україні через ракетні обстріли РФ 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні. Багато громадян залишились без світла. Тому важливо намагатись зберегти заряд смартфона якнайдовше.

Про це повідомляє Держспецзв'язку .

Деякі налаштування та використання смартфонів допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.

Для того, щоб зберегти заряд смартфона, необхідно:

Заряджати телефон за кожної можливості;

Тримати зарядженими повербанки;

Увімкнути режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях;

Рідше вмикайте екран та встановити енергоефективні налаштування екрана: увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої. Встановіть енергоефективні "шпалери": чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий - для IPS;

Вимкнути автообертання екрана;

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків;

Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя;

Вимкніть розпізнавання голосових команд та вібрацію;

Вимкніть GPS і Bluetooth;

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Однак, у випадку, якщо ситуація з живленням критична, важливо зробити так:

Увімкніть режим "екстрена економія енергії";

Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок;

Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок і про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок;

Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.

Додамо, що також потрібно видалити некритичні додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування - Батарея - Використання батареї;