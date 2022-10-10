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Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: покрокова інструкція з відео

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 11:20
Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: покрокова інструкція з відео Інструкція на випадок зникнення мобільного зв'язку через обстріли російськими ракетами (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Україна під масовими ракетними ударами. Вибухи 10 жовтня лунають в Києві, Житомирі, Львові та інших містах. Багато українців уже скаржаться на перебої з мобільним зв'язком.

Що робити, якщо у вас раптом зникне мобільний зв'язок Київстар, lifecell, Vodafone (чи іншого оператора) - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що робити, якщо зникне мобільний зв'язок

Перш за все потрібно відключити автовибір мережі:

  • на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор
  • на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

Потім варто знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або оберіть іншу мережу.

Обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка або надсилання SMS.

Додамо, що тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора, тобто, у вас не списуватимуться ніякі додаткові гроші.

Час від часу пробуйте повернутися до мережі свого оператора. Це можна робити як вручну, так і увімкнувши автовибір мережі.

Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: покрокова інструкція з відео

Зауважимо, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Отже, це може впливати на якість роботи деяких послуг.

Тримайте також детальний алгоритм і правила, які врятують вам життя під час атаки дронів-камікадзе.

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