Ці кухні світу є найкориснішими для здоров'я: що запозичити до свого раціону

Світова культура багата на різні гастрономічні родзинки та корисності. Італійську кухню люблять за смачні вуглеводи у вигляді піци та пасти, а французьку - за витонченість. Деякі традиційні кухні є досить корисними, тому їхні традиції можна впроваджувати й до свого столу.

Які кухні світу є найкориснішими, розповів сімейний лікар Володимир Голокоз на своїй сторінці в Instagram .

Середземноморська кухня

Ця кухня розповсюджена в таких країнах як Італія, Іспанія, Туніс, Марокко та Греція. Інакше принципи харчування цієї кухні називають середземноморською дієтою. Ось декілька причин, чому вона корисна:

кухня містить велику кількість риби та жирних кислот, які корисні для роботи серця

має низький вміст насичених жирів

кухня багата на свіжі фрукти та овочі, які поширені на місцевості

використання оливкової олії, яка є джерелом ненасичених жирів та антиоксидантів

Серед страв середземноморської кухні ви можете приготувати грецький салат, паелью, рататуй, пасту з морепродуктами та овочами, а також овочеві супи.

У середземноморській кухні також часто використовують чорні та зелені оливки (фото: Freepik)

Японська кухня

Ця гастрономічна культура відома своєю простотою, хоча може здаватися, що це не так. Основними компонентами більшості страв є рис, риба, тофу, соєві боби, водорості та зелені овочі.

Морепродукти є джерелом білка та омеги-3. Ця комбінація чудово впливає на роботу імунної системи, мозку та серця.

Соєві боби та тофу містять велику кількість заліза, білка та кальцію. Ці речовини допоможуть зміцнити кістки та знизити ризик розвитку ряду хвороб.

Водорості та зелені овочі багаті на вітаміни, мінерали та корисні речовини, яких щодня потребує наш організм.

Найчастіше ці продукти можна зустріти в ролах або суші (фото: Freepik)

Традиційна китайська кухня

На відміну від японської кухні, китайська є складнішою та більш багатошаровою. Однак можна виокремити кілька головних інгредієнтів у стравах. Цікаво, що китайці використовують багато спецій, на які варто звернути увагу.

Наприклад, імбир, перець і куркума. Вони є потужними природними антиоксидантами, тому не забувайте про їхнє використання у стравах.

Серед іншого китайській кухні також притаманне використання великої кількості риби та морепродуктів, бобів і соусів на їхній основі.

Китайській кухні також притаманне споживання локшини (фото: Freepik)