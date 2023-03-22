Эти кухни мира самые полезные для здоровья: что позаимствовать для своего рациона

Мировая культура богата разными гастрономическими изюминками и полезностями. Итальянскую кухню любят за вкусные углеводы в виде пиццы и пасты, а французскую - за изящество. Некоторые традиционные кухни достаточно полезные, поэтому их традиции можно внедрять и к своему столу.

Какие кухни мира самые полезные, рассказал семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram .

Средиземноморская кухня

Эта кухня распространена в таких странах, как Италия, Испания, Тунис, Марокко и Греция. Иначе принципы питания этой кухни называют средиземноморской диетой. Вот несколько причин, почему она полезна:

кухня содержит большое количество рыбы и жирных кислот, которые полезны для работы сердца

имеет низкое содержание насыщенных жиров

кухня богата свежими фруктами и овощами, которые распространены на местности

использование оливкового масла, являющегося источником ненасыщенных жиров и антиоксидантов

Среди блюд средиземноморской кухни можно приготовить греческий салат, паэлью, рататуй, пасту с морепродуктами и овощами, а также овощные супы.

В средиземноморской кухне часто используют черные и зеленые оливки (фото: Freepik)

Японская кухня

Эта гастрономическая культура известна своей простотой, хотя может показаться, что это не так. Основными компонентами большинства блюд есть рис, рыба, тофу, соевые бобы, водоросли и зеленые овощи.

Морепродукты являются источником белка и омеги-3. Эта комбинация отлично влияет на работу иммунной системы, мозга и сердца.

Соевые бобы и тофу содержат большое количество железа, белка и кальция. Эти вещества помогут укрепить кости и снизить риск развития болезней.

Водоросли и зеленые овощи богаты витаминами, минералами и полезными веществами, в которых каждый день нуждается наш организм.

Чаще всего эти продукты можно встретить в роллах или суше (фото: Freepik)

Традиционная китайская кухня

В отличие от японской кухни, китайская является более сложной и многослойной. Однако можно выделить несколько основных ингредиентов в блюдах. Интересно, что китайцы используют много специй, на которые стоит обратить внимание.

К примеру, имбирь, перец и куркума. Они являются мощными природными антиоксидантами, поэтому не забывайте использовать их в блюдах.

Среди прочего китайской кухне также присуще использование большого количества рыбы и морепродуктов, бобов и соусов на их основе.

Китайской кухне также присуще потребление лапши (фото: Freepik)