Эти кухни мира самые полезные для здоровья: что позаимствовать для своего рациона
Мировая культура богата разными гастрономическими изюминками и полезностями. Итальянскую кухню любят за вкусные углеводы в виде пиццы и пасты, а французскую - за изящество. Некоторые традиционные кухни достаточно полезные, поэтому их традиции можно внедрять и к своему столу.
Какие кухни мира самые полезные, рассказал семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram.
Средиземноморская кухня
Эта кухня распространена в таких странах, как Италия, Испания, Тунис, Марокко и Греция. Иначе принципы питания этой кухни называют средиземноморской диетой. Вот несколько причин, почему она полезна:
- кухня содержит большое количество рыбы и жирных кислот, которые полезны для работы сердца
- имеет низкое содержание насыщенных жиров
- кухня богата свежими фруктами и овощами, которые распространены на местности
- использование оливкового масла, являющегося источником ненасыщенных жиров и антиоксидантов
Среди блюд средиземноморской кухни можно приготовить греческий салат, паэлью, рататуй, пасту с морепродуктами и овощами, а также овощные супы.
В средиземноморской кухне часто используют черные и зеленые оливки (фото: Freepik)
Японская кухня
Эта гастрономическая культура известна своей простотой, хотя может показаться, что это не так. Основными компонентами большинства блюд есть рис, рыба, тофу, соевые бобы, водоросли и зеленые овощи.
Морепродукты являются источником белка и омеги-3. Эта комбинация отлично влияет на работу иммунной системы, мозга и сердца.
Соевые бобы и тофу содержат большое количество железа, белка и кальция. Эти вещества помогут укрепить кости и снизить риск развития болезней.
Водоросли и зеленые овощи богаты витаминами, минералами и полезными веществами, в которых каждый день нуждается наш организм.
Чаще всего эти продукты можно встретить в роллах или суше (фото: Freepik)
Традиционная китайская кухня
В отличие от японской кухни, китайская является более сложной и многослойной. Однако можно выделить несколько основных ингредиентов в блюдах. Интересно, что китайцы используют много специй, на которые стоит обратить внимание.
К примеру, имбирь, перец и куркума. Они являются мощными природными антиоксидантами, поэтому не забывайте использовать их в блюдах.
Среди прочего китайской кухне также присуще использование большого количества рыбы и морепродуктов, бобов и соусов на их основе.
Китайской кухне также присуще потребление лапши (фото: Freepik)
Раньше мы рассказывали, какие продукты включают в себя больше железа.
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