Ці продукти найбагатші на залізо: обов'язково додайте їх до свого раціону
Залізо - це важливий мікроелемент у будь-якому віці. Якщо в організмі людини буде його суттєвий і тривалий дефіцит, може розвинутися анемія, яка потягне за собою й інші наслідки. Крім того, для правильно засвоєння заліза потрібно дотримуватися принципів збалансованого харчування.
Які продукти найбільш щедрі на залізо, розповіла нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова на своїй сторінці в Instagram.
Список обов'язкових продуктів
- Морська капуста
- Горох або сочевиця
- Шпинат
- Гречка
- Курага, інжир, родзинки і чорнослив
- Пшоно
- Яблука та груші
- Гранат
- Печінка, язик, м'ясо кролика, курки, індички та яловичина
- Скумбрія, судак, тріска
- Варена броколі
- Запечений батат
- Помідори
- Вівсянка
- Рис
- Пшеничний цільнозерновий хліб
- Тофу
- Соєве молоко
- Квасоля та нут
- Хумус, арахісова паста
- Горіхи
Скільки заліза потрібно людині
Фізіологічна потреба в залізі в дітей і чоловіків близько 1-1,2 мг на добу, у жінок дітородного віку - 1,8-2 мг. Основний постачальник заліза - цільні харчові продукти.
Важливо розуміти, що з кожного продукту залізо засвоюється по-різному: від 10 до 30%. Залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше через те, що їх всмоктуванню заважає фітинова кислота (для круп, бобових, горішків).
Для засвоєння заліза важливо, щоб воно було оброблено соляною кислотою та шлунковим травним ферментом - пепсином. А потім за допомогою транспортного білка було перенесено із ШКТ у кров. Іноді залізо навіть при достатньому надходженні просто не може засвоїтися через погану роботу ШКТ.
Саме тому важливо дотримувати збалансованого харчування у своєму щоденному раціоні.
Раніше ми розповідали, які жири є важливими для молодості шкіри.
Читайте також, якими небанальними продуктами можна замінити звичну курячу грудку.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.