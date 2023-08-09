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Ці косметичні процедури не можна робити при варикозі: список від лікаря

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Середа 09 серпня 2023 14:02
Ці косметичні процедури не можна робити при варикозі: список від лікаря Які косметичні процедури не можна робити при варикозі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Ліна Гріншпун

Деякі косметичні процедури можуть зашкодити людям, які страждають від варикозу. Перш за все мова йде про ті маніпуляції, при яких застосується тепловий ефект.

Про це розповіла флеболог Ліна Грішпун в Instagram.

Масаж

При варикозі масаж можна робити за дозволом лікаря. Особливо протипоказаний вакуумний масаж, коли повітря всмоктується та насадка взаємодіє зі шкірою, то так травмуються стінки судин.

Обгортання

Не можна робити гарячі обгортання, вони збільшують ризик тромбофлебіту. А ось холодні обгортання, навпаки, будуть корисні. Вони посилюють тонус судинної стінки та зменшують прояви варикозної хвороби.

Парафінотерапія

Під час процедури парафін розігрівається до 55 градусів, а нагрівання судин погіршує перебіг варикозу.

Баня та сауна

Будь-які теплові процедури для ніг з варикозом - заборонені. Це може призвести до тромбофлебіту.

"Варикоз заважає насолоджуватися beauty-процедурами. Тому я рекомендую якнайшвидше вилікувати його та потім ні в чому собі не відмовляти", - пояснює лікар.

Душ Шарко

"Якщо у вас діагностований варикоз або ви маєте варикознорозширені вени то душ Шарко - протипоказаний. Перед проведенням гідротерапії необхідно проконсультуватися з флебологом, щоб уникнути ускладнень. Я б рекомендувала спочатку вилікувати варикоз, а потім використовувати гідротерапію", - каже Грішпун.

При цьому вона наголошує, що контрастний душ позитивно впливає на судинну систему. Він має здатність змінювати тонус судин, покращує кровообіг, зміцнює стінки судин і зменшує набряки.

Раніше ми розповідали про те, які міфи про варикоз заважають його лікування.

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