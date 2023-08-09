Эти косметические процедуры нельзя делать при варикозе: список от врача
Некоторые косметические процедуры могут навредить людям, которые страдают от варикоза. Прежде всего речь идет о тех манипуляциях, при которых применится тепловой эффект.
Об этом рассказала флеболог Лина Гришпун в Instagram.
Массаж
При варикозе массаж можно делать по разрешению врача. Особенно противопоказан вакуумный массаж, когда всасывается воздух и насадка взаимодействует с кожей, то так травмируются стенки сосудов.
Обертывание
Нельзя делать горячие обертывания, они увеличивают риск тромбофлебита. А вот холодные обертывания, напротив, будут полезны. Они укрепляют тонус сосудистой стенки и уменьшают проявления варикозной болезни.
Парафинотерапия
При процедуре парафин разогревается до 55 градусов, а нагрев сосудов вредит при варикозе.
Баня и сауна
Любые тепловые процедуры для ног с варикозом - запрещены. Это может привести к тромбофлебиту.
"Варикоз мешает наслаждаться beauty-процедурами. Поэтому я рекомендую как можно быстрее вылечить его и потом ни в чем не отказывать", - объясняет врач.
Душ Шарко
"Если у вас диагностирован варикоз или у вас варикозное расширенные вен, то душ Шарко - противопоказан. Перед проведением гидротерапии необходимо проконсультироваться с флебологом, чтобы избежать осложнений. Я бы рекомендовала сначала вылечить варикоз, а затем использовать гидротерапию", - говорит Гришпун.
При этом она отмечает, что контрастный душ полезен для сосудистой системы. Он обладает способностью изменять тонус сосудов, улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и уменьшает отеки.
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