Що робити, аби не набрякали ноги влітку: 5 базових правил від лікаря

Набрякання ніг є частою проблемою у багатьох українців. Особливо від цього потерпають люди, чиї професії передбачають тривалу роботу стоячи - перукарі, учителі, стоматологи, продавці. Кілька дієвих порад допоможуть уникнути постійного набрякання ніг та зменшити відчуття напруженості у них.

Як це можна зробити, розповіла флеболог та судинний хірург Ліна Гріншпун в Instagram .

Як уникнути набрякання ніг

Одним із загальних заходів, які можуть допомогти позбутися набряків ніг, є зменшення часу, що проводиться в стоячому або сидячому стані.

Також варто дотримуватись наступних рекомендацій:

регулярні фізичні вправи: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, йога та інші вправи, що сприяють покращенню кровообігу

носіння компресійних гольфів або панчох, що покращують кровообіг та зменшують набряк

підіймання ніг на кілька хвилин кожну годину

робота над зменшенням ваги допомагає мінімізувати тиск на вени та покращити кровообіг

зменшення споживання солі перешкоджає затриманню рідини в організмі, також сюди відноситься і більше споживання води протягом дня

"Усі ці рекомендації мають загальний характер. Вони не є методами лікування. Набряки вен можуть бути симптомом різних захворювань, таких як варикозна хвороба, тромбофлебіт, серцево-судинні захворювання та інші. При регулярних набряках вен краще звернутися на консультацію до лікаря", - наголошує Гріншпун.

Регулярні фізичні вправи здатні покращити кровообіг у ногах (фото: Freepik)

Що робити, якщо виникає біль у ногах

Часто, окрім набряків, люди скаржаться на біль у ногах. Цей симптом не варто ігнорувати, оскільки він може вказувати на порушення в організмі.

"Знаю, що багато людей сприймають біль в нижніх кінцівках, як тимчасове явище і думають, що магічний крем чи гель допоможе. Але болі у нижніх кінцівках можуть бути ознакою серйозних проблем", - каже лікар.

Вона називає три основні хвороби: варикоз, тромбофлебіт і гострий тромбоз вен.

"Варикоз - хвороба, при якому вени розширюються та змінюють свою форму. Це може призвести до больового синдрому, особливо після довгого перебування в одній позиції або фізичного навантаження", - зазначає Гріншпун.

Також вона пояснює, що небезпечним є і тромбофлебіт - захворювання, при якому у вені утворюється тромб, який може перешкоджати нормальному кровообігу та призводити до болю та набряків.

Не менш серйозним захворюванням є гострий тромбоз вен, при якому також у вені утворюється тромб, що може призвести до зупинки кровообігу та інших серйозних проблем.

"Якщо ви відчуваєте біль в ногах, особливо якщо він супроводжується іншими симптомами, такими як набряки, зміна кольору шкіри навколо вен, чутливість або теплота, то скоріше звертайтеся до флеболога", - закликає лікар.