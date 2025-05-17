Этот тренажер в спортзале может помочь сбросить более 9 килограммов

Надежным союзником в борьбе с избыточным весом может стать простой тренажер, который есть почти в каждом спортзале. С помощью этого простого, но эффективного устройства можно сбросить более 9 килограммов, улучшить физическую форму и достичь желаемых результатов без сложных диет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Какой тренажер помогает быстрее похудеть

Тренер Алекса Меллардо рассказала, что люди теряют более 9 килограммов с помощью метода 10-8-4 и больше на тренажере для кардиотренировок, имитирующих подъем по лестнице.

Такой тренажер способствует укреплению ног, ягодицы и улучшает общую физическую выносливость.

К тому же он является эффективным для сжигания калорий, наращивания мышц, укрепления костей, улучшения равновесия и снижения нагрузки на суставы.

Вы можете достичь качественной тренировки всего за 20-30 минут.

Как тренироваться на тренажере

Чтобы тренироваться с помощью метода 10-8-4, сначала нужно установить тренажер на уровень 8 и подниматься в течение 10 минут. Выполняйте эту процедуру четыре раза в неделю после завершения тренировки.

Некоторые люди видят результаты уже через две недели.

После интенсивной тренировки на степпере организм еще некоторое время продолжает сжигать калории для восстановления - это называется избыточным потреблением кислорода после тренировки.

К тому же регулярные занятия помогают ускорить обмен веществ, что способствует более эффективному использованию энергии даже в состоянии покоя.

Тренажер обеспечивает естественное движение без сильной нагрузки на колени и позвоночник, что делает его безопасным даже для людей с избыточным весом.