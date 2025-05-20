Цей суперфрукт знижує тиск та захищає від серцевих хвороб: його мають їсти всі!

Звичайна груша може стати вашим союзником у боротьбі за здорове серце. Дослідження доводять, що цей фрукт не лише тішить смаком, а й здатен знижувати рівень "поганого" холестерину та зміцнювати серцево-судинну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Вплив груші на зниження холестерину

Високий рівень холестерину є результатом різкого підвищення рівня "поганого" холестерину ЛПНЩ. Його часто називають "тихим убивцею", оскільки зазвичай симптоми відсутні, доки це не призведе до хронічних захворювань, таких як серцевий напад або інсульт.

Оскільки його часто не виявляють без обстеження, він може повільно накопичуватися в артеріях з часом, що може призвести до серйозних ускладнень. Заміна жирної їжі більшою кількістю фруктів та овочів може допомогти знизити рівень холестерину.

Експерти також рекомендують впроваджувати ці зміни разом зі збільшенням фізичної активності та зменшенням споживання алкоголю. Людям рекомендується кинути палити та приймати будь-які призначені ліки (наприклад, статини).

Груші пов'язують зі збереженням та покращенням загального здоров'я сердець. Тому може бути корисним включити цей хрусткий зелений фрукт у свій раціон, як перекус, так і до складу основних страв.

Як груші допомагають покращити здоров'я серця

Захисна сила груш полягає в їхньому багатстві корисними флавоноїдами та калієм, які допомагають контролювати кров'яний тиск і рівень холестерину. Антиоксиданти, що містяться в них, особливо кверцетин у шкірці, борються із запаленням і знижують ризик серцевих захворювань.

Антиоксиданти проціанідини, що містяться в грушах, також можуть зменшити жорсткість серцевої тканини, знизити рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину.

Груші містять близько 3 г харчових волокон, переважно у вигляді пектину, що робить їх чудовим доповненням до раціону.

Груші є одним з найкращих джерел пектину порівняно з яблуками, апельсинами, лимонами, грейпфрутами, лаймами та іншими поширеними фруктами.

Чи безпечно їсти груші всім

Груші, як правило, безпечні для вживання в раціон без будь-яких проблем зі здоров'ям. Однак не всім підійдуть ці фрукти.

Будь-хто, хто має алергію на пилок берези, може мати реакції на різні фрукти, включаючи груші, а також яблука, персики, абрикоси, вишні, сливи, ківі, нектарини та полуницю. Тяжкість алергії може сильно варіюватися, а потенційні симптоми можуть бути такими:

нежить або чхання

біль або чутливість навколо щік, очей або чола

кашель, хрипи або задишка

свербіж шкіри або висип

діарея

нудота

набряклі очі, губи, рот або горло

Ті, хто з'їдає велику кількість груш за один раз, можуть відчувати симптоми, подібні до симптомів синдрому подразненого кишечника. Це пояснюється тим, що деяким людям може бути важко перетравлювати фруктозу та сорбіт (природні цукри), що містяться в грушах.