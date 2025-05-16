5 продуктів, які перетворять ваш чай на "еліксир здоров'я": спробуйте вже сьогодні!

Чай - це не лише зігріваючий напій, а й справжнє джерело користі для здоров’я. Але його властивості можна посилити, якщо додати кілька простих, доступних інгредієнтів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що саме варто класти у чашку чаю, аби зміцнити імунітет, зняти стрес або поліпшити травлення.

М'яту

Шеф-кухар та дієтолог Джекі Ньюджент розповіла, що м’ята допомагає розслабитись, зменшує стрес і тривожність. Її аромат діє заспокійливо на нервову систему.

До того ж вона прияє виділенню жовчі та зменшує спазми в кишечнику. Це допомагає при здутті, тяжкості в шлунку чи нудоті.

Також ефірні олії м’яти, особливо ментол, допомагають очищати дихальні шляхи та полегшують дихання при застуді чи алергіях.

Інші дослідження показали, що ментол у м'яті має заспокійливий ефект, який може допомогти зменшити стрес.

Фрукти

Солодкість фруктів - далеко не єдина їхня користь. Настоювання чаю з фруктами також додасть клітковини, вітамінів та антиоксидантів.

Усі фрукти додадуть багато антиоксидантів, особливо сезонні та на піку стиглості, харчової цінності та смаку. Н айкращі варіанти - чорниця з чорним чаєм, персики з білим чаєм та манго із зеленим.

Аромати фруктів можуть покращувати настрій, зменшувати стрес і сприяти розслабленню (наприклад, м’ята з лимоном або яблуко з корицею).

Сік або цедра цитрусових

Як апельсинова, так і лимонна цедра, а також їхній сік не лише посилюють смак чаю, але й мають потенційну користь для здоров’я. Додавання лимонного соку до чашки чаю забезпечить організм вітаміном С - потужним антиоксидантом з протизапальними властивостями.

Також шкірка цитрусових забезпечить поліфенолами, вітаміном С і приємним ароматом.

Існують дослідження, які пов’язують споживання цитрусових зі зниженням ризику раку легенів та неврологічними перевагами завдяки цитрусовим флавоноїдам.

Молоко

Чай (особливо чорний або зелений) містить таніни, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка. Молоко зменшує цей ефект, обволікаючи шлунок і роблячи напій м’якшим.

Молоко пом’якшує смак чаю, особливо якщо він дуже міцний або терпкий.

Молоко містить корисні речовини: білок, кальцій, вітаміни групи B. Тому це трохи підвищує поживну цінність напою.

Згідно з дослідженням, окрім зменшення гіркоти чаю, молоко може зменшити його вплив на зуби.

Імбир

Імбирний чай - популярний засіб для покращення травлення. Навіть якщо у вас немає пакетика імбирного чаю, додавання трохи імбирного порошку, екстракту або свіжого імбиру забезпечить переваги для здоров'я.

Найкраще пити чай, настояний на імбирі, щоб потенційно полегшити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Імбир також має протизапальні, антимікробні та протиканцерогенні властивості.