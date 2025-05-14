Названо продукт-рекордсмен за вмістом магнію: вражає своєю простотою

Магній - ключовий мінерал для здоров’я серця, м’язів і нервової системи. Але чи знаєте ви, в якому продукті його найбільше? Мова йде про гарбузове насіння, яке не лише зміцнює організм, а й може покращити настрій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Чому магній необхідний організму

Магній - це незамінний мінерал, який підтримує сотні ферментних реакцій, що забезпечують належне функціонування організму. Він бере участь у виробленні енергії, синтезі білка, а також у роботі м’язів і нервів.

Також контролює рівень глюкози в крові, допомагає регулювати артеріальний тиск і є критично важливим для розвитку кісток. Відіграє певну роль у сні, фізичних вправах і навіть настрої.

Добова норма споживання магнію становить 400-420 міліграмів для чоловіків та 310-320 міліграмів для жінок.

Продукт з найбільшим вмістом магнію

Дієтолог Джой Бауер розповів, що гарбузове насіння є одними з найкращих джерел магнію.

Порція смаженого гарбузового насіння (30 г) містить:

калорії - 163

білок - 8,5 грамів

жир - 14 грамів

вуглеводи - 4 грами

клітковина - 2 грами

магній - 156 міліграмів

Одна порція гарбузового насіння забезпечує майже 40% добової норми магнію, а також білок, корисні жири, клітковину та мікроелементи, які корисні для здоров'я.

Таке насіння - одне з найкорисніших для вживання. Вражаючий вміст магнію означає, що гарбузове насіння може допомогти знизити кров'яний тиск, підтримувати міцність кісток і покращити сон.

Насіння є головним джерелом рослинного білка та містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Крім того, воно багате на корисні ненасичені жири, які підтримують здоров'я серця, знижуючи рівень поганого холестерину (ЛПНЩ). Воно також є гарним джерелом протизапальних омега-3 жирних кислот.

Хрустке насіння багате на цинк - 30 г забезпечує 18% добової норми, що робить їх перекусом, що зміцнює імунітет, а також є гарним джерелом рослинного заліза.

Крім того, вони містять корисні антиоксиданти та рослинні сполуки.

Як їсти більше гарбузового насіння

Гарбузове насіння - це зручна закуска, яку можна вживати окремо, сирою або смаженою та солоною.

Ви можете посмажити в духовці гарбузове насіння, що дозволить вам контролювати вміст солі. Насіння також можна додавати до йогурту, супів і салатів.