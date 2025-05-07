Топ-5 страв, які легко підвищують рівень заліза в організмі

Залізо - життєво важливий мікроелемент, а дефіцит його може призвести до хронічної втоми, слабкості та анемії. Один із найкращих природних джерел заліза - печінка. Названо 5 смачних і корисних рецептів страв з печінкою, які допоможуть підтримати нормальний рівень заліза в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Свиняча печінка з гречкою та томатами

Печінка - рекордсмен за гемовим залізом, а гречка додає ще трохи негемового.

Експерт радить уникати молочних продуктів під час приготування - вони заважають засвоєнню заліза.

Інгредієнти:

300 г печінки

50 г гречки

1 цибуля

1 морква

1 ст. л масла ГХІ

2-3 ст. л томатної пасти

спеції

Печінку очистіть, відваріть та наприкінці підсоліть.Обсмажити цибулю й моркву, додайте печінку, бульйон і томатну пасту. Все добре протушкуйте.

Далі відваріть гречку та змішайте з печінкою.

Свиняча печінка з гречкою та томатами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Печінковий паштет у духовці

Куряча чи яловича печінка - джерело добре засвоюваного гемового заліза. Подавайте з болгарським перцем чи томатами - вітамін С підсилює засвоєння.

Інгредієнти:

400 г печінки

1 морква

1 цибуля

1 яблуко

сіль, лавровий лист

2-3 ст. л. води

30-50 г масла

Приготування:

нарізати все, скласти у форму, додати спеції та воду

запікати при 180 °C 20-30 хв

додати масло та перебити блендером

Паштет з печінки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Телячий стейк із броколі

Телятина - гемове залізо, а броколі - вітамін С.

Не пийте чай чи каву після їжі, адже таніни блокують засвоєння.

Інгредієнти:

300 г телятини

броколі

для маринаду соєвий соус, імбир, часник, томатна паста, олія, спеції

Спочатку замаринуйте м’ясо на 1 год, запікайте при 180°C 45-50 хв. Броколі відваріть 3-4 хв і покладіть у холодну воду.

Телячий стейк з броколі (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат з морепродуктів і зелені

Морепродукти - третє джерело гемового заліза після печінки й червоного мʼяса. Додайте лимонний сік - він покращує засвоєння заліза.

Інгредієнти:

мікс зелені (100 г)

мідії (6-8 шт)

креветки (6-8 шт)

кальмари (50 г)

мигдальні пластівці

бальзамічний соус, лимон, оливкова олія

Спочатку обсмажте морепродукти. Далі викладіть зелень на тарілку, додайте морепродукти та мигдаль.

Все полийте соусом (майонез + лимон + часник) та прикрасьте лимоном.

Салат з морепродуктів і зелені (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Овочеве рагу з сочевицею

Сочевиця - лідер серед рослин за вмістом негемового заліза, перець - джерело вітаміну С.

Тушкуйте з томатами чи перцем, адже кисле середовище допоможе засвоїти залізо краще.

Інгредієнти:

170 г сочевиці

150 г болгарського перцю

250 г помідорів, гострий перець

2 зубчики часнику

100 г цибулі, масло ГХІ, спеції

Помідори ошпарте кип'ятком та очистіть від шкірки. Обсмажити овочі з перцем і часником, додайте помідори, потім сочевицю й трохи води.

Все тушкуйте до готовності.

Овочеве рагу з сочевицею (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)