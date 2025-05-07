Топ-5 страв, які легко підвищують рівень заліза в організмі
Залізо - життєво важливий мікроелемент, а дефіцит його може призвести до хронічної втоми, слабкості та анемії. Один із найкращих природних джерел заліза - печінка. Названо 5 смачних і корисних рецептів страв з печінкою, які допоможуть підтримати нормальний рівень заліза в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Свиняча печінка з гречкою та томатами
Печінка - рекордсмен за гемовим залізом, а гречка додає ще трохи негемового.
Експерт радить уникати молочних продуктів під час приготування - вони заважають засвоєнню заліза.
Інгредієнти:
- 300 г печінки
- 50 г гречки
- 1 цибуля
- 1 морква
- 1 ст. л масла ГХІ
- 2-3 ст. л томатної пасти
- спеції
Печінку очистіть, відваріть та наприкінці підсоліть.Обсмажити цибулю й моркву, додайте печінку, бульйон і томатну пасту. Все добре протушкуйте.
Далі відваріть гречку та змішайте з печінкою.
Свиняча печінка з гречкою та томатами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Печінковий паштет у духовці
Куряча чи яловича печінка - джерело добре засвоюваного гемового заліза. Подавайте з болгарським перцем чи томатами - вітамін С підсилює засвоєння.
Інгредієнти:
- 400 г печінки
- 1 морква
- 1 цибуля
- 1 яблуко
- сіль, лавровий лист
- 2-3 ст. л. води
- 30-50 г масла
Приготування:
- нарізати все, скласти у форму, додати спеції та воду
- запікати при 180 °C 20-30 хв
- додати масло та перебити блендером
Паштет з печінки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Телячий стейк із броколі
Телятина - гемове залізо, а броколі - вітамін С.
Не пийте чай чи каву після їжі, адже таніни блокують засвоєння.
Інгредієнти:
- 300 г телятини
- броколі
- для маринаду соєвий соус, імбир, часник, томатна паста, олія, спеції
Спочатку замаринуйте м’ясо на 1 год, запікайте при 180°C 45-50 хв. Броколі відваріть 3-4 хв і покладіть у холодну воду.
Телячий стейк з броколі (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат з морепродуктів і зелені
Морепродукти - третє джерело гемового заліза після печінки й червоного мʼяса. Додайте лимонний сік - він покращує засвоєння заліза.
Інгредієнти:
- мікс зелені (100 г)
- мідії (6-8 шт)
- креветки (6-8 шт)
- кальмари (50 г)
- мигдальні пластівці
- бальзамічний соус, лимон, оливкова олія
Спочатку обсмажте морепродукти. Далі викладіть зелень на тарілку, додайте морепродукти та мигдаль.
Все полийте соусом (майонез + лимон + часник) та прикрасьте лимоном.
Салат з морепродуктів і зелені (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Овочеве рагу з сочевицею
Сочевиця - лідер серед рослин за вмістом негемового заліза, перець - джерело вітаміну С.
Тушкуйте з томатами чи перцем, адже кисле середовище допоможе засвоїти залізо краще.
Інгредієнти:
- 170 г сочевиці
- 150 г болгарського перцю
- 250 г помідорів, гострий перець
- 2 зубчики часнику
- 100 г цибулі, масло ГХІ, спеції
Помідори ошпарте кип'ятком та очистіть від шкірки. Обсмажити овочі з перцем і часником, додайте помідори, потім сочевицю й трохи води.
Все тушкуйте до готовності.
Овочеве рагу з сочевицею (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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