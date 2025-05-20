Этот суперфрукт снижает давление и защищает от сердечных болезней: его должны есть все!

Обычная груша может стать вашим союзником в борьбе за здоровое сердце. Исследования доказывают, что этот фрукт не только радует вкусом, но и способен снижать уровень "плохого" холестерина и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Влияние груши на снижение холестерина

Высокий уровень холестерина является результатом резкого повышения уровня "плохого" холестерина ЛПНП. Его часто называют "тихим убийцей", поскольку обычно симптомы отсутствуют, пока это не приведет к хроническим заболеваниям, таким как сердечный приступ или инсульт.

Поскольку его часто не обнаруживают без обследования, он может медленно накапливаться в артериях со временем, что может привести к серьезным осложнениям. Замена жирной пищи большим количеством фруктов и овощей может помочь снизить уровень холестерина.

Эксперты также рекомендуют внедрять эти изменения вместе с увеличением физической активности и уменьшением потребления алкоголя. Людям рекомендуется бросить курить и принимать любые назначенные лекарства (например, статины).

Груши связывают с сохранением и улучшением общего здоровья сердец. Поэтому может быть полезным включить этот хрустящий зеленый фрукт в свой рацион, как перекус, так и в состав основных блюд.

Как груши помогают улучшить здоровье сердца

Защитная сила груш заключается в их богатстве полезными флавоноидами и калием, которые помогают контролировать кровяное давление и уровень холестерина. Содержащиеся в них антиоксиданты, особенно кверцетин в кожуре, борются с воспалением и снижают риск сердечных заболеваний.

Антиоксиданты процианидины, содержащиеся в грушах, также могут уменьшить жесткость сердечной ткани, снизить уровень ЛПНП (плохого) холестерина.

Груши содержат около 3 г пищевых волокон, преимущественно в виде пектина, что делает их отличным дополнением к рациону.

Груши являются одним из лучших источников пектина по сравнению с яблоками, апельсинами, лимонами, грейпфрутами, лаймами и другими распространенными фруктами.

Безопасно ли есть груши всем

Груши, как правило, безопасны для употребления в рацион без каких-либо проблем со здоровьем. Однако не всем подойдут эти фрукты.

Любой, кто имеет аллергию на пыльцу березы, может иметь реакции на различные фрукты, включая груши, а также яблоки, персики, абрикосы, вишни, сливы, киви, нектарины и клубнику. Тяжесть аллергии может сильно варьироваться, а потенциальные симптомы могут быть такими:

насморк или чихание

боль или чувствительность вокруг щек, глаз или лба

кашель, хрипы или одышка

зуд кожи или сыпь

диарея

тошнота

отечные глаза, губы, рот или горло

Те, кто съедает большое количество груш за один раз, могут испытывать симптомы, подобные симптомам синдрома раздраженного кишечника. Это объясняется тем, что некоторым людям может быть трудно переваривать фруктозу и сорбит (природные сахара), содержащиеся в грушах.