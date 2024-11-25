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Цей ритуал з корицею стане магнітом для грошей. Ось що треба робити перед Новим роком

Як використати корицю для залучення грошей (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Езотерики, а також люди, які вірять в езотерику, знають, що існують певні ритуали, які допомагають залучити щастя, удачу та гроші. І якщо ви вже знаєте, навіщо класти лавровий лист біля дверей та під килимок, зверніть увагу на ритуал із корицею.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Gazeta.pl розповідає, як кориця допомагає залучити гроші.

Як використовувати корицю

Як відомо, кориця допомагає розширити та посилити грошовий потік, а також служить певним бар'єром від негативної енергетики. Можна використовувати її для приготування різних страв, а також додавати в каву вранці, щоб залучити успіх та фінанси.

Щоб поліпшити бізнес, можна також помити підлогу в будинку або офісі водою, в яку потрібно додати щіпку кориці.

Якщо ви чекаєте на важливий дзвінок, насипте трохи кориці під телефон. І тоді вам почнуть телефонувати люди, наприклад, партнери, на дзвінки яких ви дуже чекали.

Щоб захистити себе та свій будинок від впливу поганих людей, можна повісити над вхідними дверима 9 паличок кориці, перев'язаних мотузкою. Також можна розмістити корицю на підвіконні або насипати трохи цієї спеції біля вхідних дверей, створюючи таким чином потужний енергетичний щит.

За народними прикметами, якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то ніколи не буде фінансових проблем і гроші самі тектимуть до рук. До того ж успіх завжди буде на вашому боці, тому що він, як кажуть езотерики, дуже любить цей солодкий терпкий запах.

Чому кориця притягує гроші (ілюстрація: pixabay.com)

Який ритуал із корицею провести на Новий рік

Кориця усуває енергетичний застій, який зазвичай заважає досягти успіху. Якщо вам чи комусь із ваших близьких не пощастило у фінансовому плані або ж ви просто хочете благополучного життя, проведіть ритуал із цією спецією.

Необхідно взяти взуття, в якому ви зараз найчастіше ходите. Черевики, уггі або чоботи необхідно ретельно натерти корицею і насипати трохи кориці всередину, а потім одягнути та походити. Бажано зробити це перед Новим роком. Таким чином ви привабите гроші, а також успіх та удачу.

Навіщо класти корицю у взуття (ілюстрація: pixabay.com)

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