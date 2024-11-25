Этот ритуал с корицей станет магнитом для денег. Вот что нужно делать перед Новым годом

Как использовать корицу

Как известно, корица помогает расширить и усилить денежный поток, а также служит неким барьером от негативной энергетики. Можно использовать ее для приготовления различных блюд, а также добавлять в кофе по утрам, чтобы привлечь удачу и финансы.

Чтобы улучшить бизнес, можно также помыть полы в доме или офисе водой, в которую предварительно нужно добавить щепотку корицы.

Если вы ждете важный звонок, насыпьте немного корицы под телефон. И тогда вам начнут звонить люди, например, партнеры, звонки которых вы очень ждали.

Чтобы оградить себя и свой дом от влияния плохих людей, можно повесить над входной дверью 9 палочек корицы, перевязанных веревкой. Также можно разместить корицу на подоконнике или же насыпать немного этой специи возле входной двери, создавая таким образом мощный энергетический щит.

По народным приметам, если положить в сумку или кошелек палочку корицы, то никогда не будет финансовых проблем и деньги сами будут течь в руки. К тому же удача всегда будет на вашей стороне, потому что она, как говорят эзотерики, очень любит этот сладкий терпкий запах.

Почему корица притягивает деньги (иллюстрация: pixabay.com)

Какой ритуал с корицей провести на Новый год

Корица устраняет энергетический застой, который обычно мешает добиться успеха. Если вам или кому-то из ваших близких не повезло в финансовом отношении или же вы просто хотите благополучной жизни, проведите ритуал с этой специей.

Необходимо взять обувь, в которой вы сейчас чаще всего ходите. Ботинки, угги или сапоги необходимо тщательно натереть корицей и насыпать немного корицы внутрь, а затем надеть и походить. Желательно сделать это перед самим Новым годом. Таким образом вы привлечете деньги, а также успех и удачу.

Зачем класть корицу в обувь (иллюстрация: pixabay.com)