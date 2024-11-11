Чому пташка стукає у вікно і коли це - погана прикмета

Багато хто з нас стикався з ситуацією, коли пташка постукала у вікно. Одні люди вважають це добрим знаком, інші, навпаки, провісником поганих новин і навіть смерті когось із близьких.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що означає ця прикмета, а також як можна запобігти біді.

Пташка стукає у вікно - хороша чи погана прикмета

Наші пращури вірили, що пернаті - це душі померлих, які можуть принести добрі чи погані новини. Також у давнину покійників виносили через вікна, а не через двері, тому вважалося, що якщо птах постукав у вікно - це послання зі світу мертвих.

Втім, зараз біологи та орнітологи радять не перебільшувати, адже птахи особливо у холодну пору року прилітають до людей, щоб знайти їжу. Тому коли у вікно стукає птах, це не завжди погано.

До речі, птахи дуже сильно реагують на зміну погоди: наприклад, ластівки низько літають перед дощем, а горобці закопуються в пісок.

Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)

Який птах постукав у вікно

Якщо у вікно стукає ворона чи грак - це погана прикмета, ці птахи у слов'ян вважалися провідниками між потойбічним світом

ластівка - до гарних та радісних новин

горобець - зазнаєте фінансових втрат

стриж - добрий посланник, він несе добрі новини, до речі, може передбачити про швидке поповнення у родині;

голуб - також добрий знак, це може бути душа покійного родича або далекого предка, яка прилетіла побачитися

шпак або синиця також попереджають про позитивні зміни, радісні зміни і сюрпризи; якщо цей птах залетів до вас у відкрите вікно - тоді везіння та удача у всьому на цілий рік гарантовані.

Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)

Пташка постукала у вікно і полетіла - прикмети

Якщо птах наблизився до вашої оселі, вдарився об вікно і полетів, не варто думати про погане. Це свідчить про те, що вас про щось попереджають.

Це може бути добрим знаком для незаміжньої дівчини, можливо, вона скоро зустріне свою другу половинку.

Якщо птах пошкодив скло, це може бути не дуже добрим знаком.

Якщо птахи постійно б'ються у ваше вікно - це точно не до добра, причому побоюватися потрібно не тільки вам, а й сусідам.

Пташка ударилася об вікно і розбилася - прикмета

Такий варіант розвитку подій вважається найгіршим. Часто це може бути провісником смерті близького або наближення катастрофи.

Птах залишився на підвіконні і продовжує стукати - прикмета

Якщо пернате наполегливо стукає у вікно, варто подумати, про що воно може попереджати. Необхідно бути обережним у поїздках або перевірити здоров'я.

Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)

Що робити, якщо пташка постукала у вікно

Не проганяйте пташку

Не відкривайте вікно та не впускайте її в будинок

Не лякайтеся стуку

Можна дати птахові трохи їжі

Як запобігти біді, якщо у вікно постукала пташка

Вимити вікно, якщо на ньому залишилися сліди від пір'я та крові

Якщо воно тріснуло, необхідно якнайшвидше замінити його

Слід вийти і погодувати на вулиці птахів - вважається, що це допоможе задобрити духів, що надіслали вам знак у вигляді птаха

Якщо птах попереджав про втрати, найближчим часом краще не брати грошей у борг чи кредит

Якщо птах пошкодив своє крило, варто постаратися допомогти йому

Якщо біля вікна лежить мертвий птах, його необхідно прибрати, а найкраще віднести до лісу

Важливо пам'ятати, що прикмети здійснюються, якщо в них щиро вірити, тому, щоб уникнути наслідків будь-якої поганої прикмети - краще не вірити в неї.

Птах стукає у вікно (ілюстрація: pixabay.com)