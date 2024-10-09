Навіщо класти лавровий лист біля дверей та під килимок. Про це мало хто знає

Багато хто з нас використовують лавровий лист під час приготування різних страв: додають у супи, м'ясні та рибні страви, деякі господині кладуть лаврушку в консервацію. Однак ця спеція може стати потужним оберегом та амулетом для вас та ваших близьких.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як використовувати лавровий лист у будинку, щоб захистити його від нечистої сили, а також залучити щастя та благополуччя.

Як відомо, раніше лавровими вінками увінчували голови імператорів та переможців, а будинки обкурювали лавром, щоб захистити їх від злих духів та нечистої сили.

Згідно з народними повір'ями, лавровий лист має бути біля входу в будинок. Вважається, що таким чином ті, хто живуть в ньому, будуть захищені від негативної енергетики, бід та проблем. Крім того, ця пряність виступає в ролі талісмана, який приваблює вдачу, щастя та успіх.

Лавровий лист (ілюстрація: pixabay.com)

Як використовувати лавровий лист як оберег

1 спосіб - повісити біля вхідних дверей

Просто підвісьте на нитку кілька лаврових листів. Бажано, щоб оберіг був не дуже помітним для оточуючих.

2 спосіб - заховати лавровий лист під килимок

Щоб ніхто не здогадався про ваш оберіг, лаврушку можна покласти під килимок біля вхідних дверей. Так листочки будуть максимально близькими до порога вашого будинку, а також їх не буде видно.

Покладіть лавровий листок біля вхідних дверей (ілюстрація: pixabay.com)

Лавровий лист як оберіг - що важливо враховувати

1. Важливо використовувати саме 4 листки - саме така кількість посилює захисні властивості лаврового листа.

2. Щоб досягти максимального ефекту, проводити цю процедуру необхідно на Місяць, що зростає.

Для чого ще можна використовувати лавровий лист

Для відлякування комах-шкідників

Лавровий лист може бути корисним не лише в містичних цілях, а й у повсякденному житті. Його специфічний запах чудово відлякує шкідливих комах, тому його можна розмістити біля вікон та дверей.

Для цього подрібнюємо лавровий лист у будь-який спосіб. Щоб остаточно позбутися мурах, можна розмолоти лавровий листок у порошок і посипати їм поріг будинку та стежки комах.

Для догляду за шкірою

Лавровий лист має антисептичні, протизапальні та знеболювальні властивості. Відвар можна використовувати для догляду за шкірою, а також для зміцнення серця та судин.

У кулінарії

Лавровий лист також додають у супи, соуси та маринади, щоб підкреслити смак страв.

Лавровий лист має бути у вашому будинку (ілюстрація: pixabay.com)