Ніколи не робіть це з хлібом, аби не втратити щастя. Важливі прикмети, в які вірили наші пращури

Наші пращури вірили в віщі сни, прикмети та повір'я. Наприклад, вважалося, якщо птах стукає у вікно , це не на добро. Також безліч прийме пов'язане з хлібом. Адже його вважають не просто їжею, а результатом важкої людської праці, до якої треба дбайливо ставитись.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило пояснити, чому не можна викидати хліб, їсти його виделкою або доїдати за чужою людиною.

Багато прикмет навчають людей з особливим трепетом ставитися до хліба. З раннього дитинства всі знають, що "хліб - усьому голова".

Хліб не можна викидати, розрізати новий буханець у сутінках, смітити крихтами, змітати крихти зі столу рукою - все це може призвести до бідності. А якщо зберігати хліб кіркою вниз - це до безгрошів'я.

Чи можна доїдати чужий хліб

Доїдати хліб за чужою людиною в жодному разі не можна, вважалося, що таким чином можна запозичити як удачу та щастя, так і навпаки - важку долю іншої людини. Також це може призвести до зубного болю.

Крім того, не можна їсти хліб за спиною іншої людини - це теж може спричинити нещастя та проблеми зі здоров'ям чи у матеріальній сфері.

Заборонено вживати хліб, переступаючи через поріг, тому що людина може потрапити під вплив нечистої сили. Поріг у наших предків вважався кордоном між нашим та потойбічним світом.

Не можна передавати хліб із дому через поріг - це віщує бідність для дому.

А ось тому, хто з'їсть увесь хліб, який йому дали, не впустивши жодної крихти, посміхнуться успіх і щастя.

Чи можна доїдати чужий хліб (ілюстрація: pixabay.com)

Чому не варто їсти хліб виделкою

Наколювати хліб на виделку теж не можна. Вважається, що таким чином можна втратити щастя. Особливо це стосується молодих дівчат - тоді не буде щастя у коханні.

До сімейних сварок та скандалів призведуть прикмети, пов'язані з ножем та хлібом: під час трапези на столі має бути один ніж для нарізання буханця. Два ножі ведуть до непорозуміння та конфліктів у будинку. Хліб на столі без ножа та солі - до невдачі у справах. Якщо залишити ножа вставленим у хліб або різати його у висячому положенні - будинок залишить успіх.

Чому не варто їсти хліб виделкою (ілюстрація: pixabay.com)

Чи можна викидати хліб

Хліб символізує достаток і життєву силу. Тому в жодному разі не можна викидати його - це може спровокувати голод та хвороби. Це стосується навіть маленьких крихт, якщо ви не хочете привабити нещастя та біди.

Коли просять хліба, не можна відмовляти, навіть якщо в домі це остання кірка, потрібно віддати її людині, яка просить: вважається, що це до поліпшення матеріального становища.

Якщо взяти хліб із дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів, а також захистить від злих людей.

Чи можна викидати хліб (ілюстрація: pixabay.com)