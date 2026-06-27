"Фламінго" вдарили по одному з ключових заводів "оборонки" РФ у Волгограді (відео)
Українські ракети "Фламінго" вночі 27 червня вдарили по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, - це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді", - повідомив Зеленський.
Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу.
"Титан-Барикади" - це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях.
"Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність", - наголосив президент.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Сили оборони також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі.
Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України.
Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Бєлгородської області, а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам'янському Запорізької області.
Останні удари по об'єктах РФ
Нагадаємо, цієї ночі дрони Служби безпеки України вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву.
Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.
Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.