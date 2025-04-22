Віктор Розовий зробив перші кроки після поранненя на фронті: зворушливе відео

Український комік Віктор Розовий після осколкового поранення голови на фронті встав з інвалідного візка та зробив свої перші кроки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки “Ліги сміху”.

Так, шоумен поділився новинами про черговий крок у процесі реабілітації. Артист розповів, що після перенесених операцій і тривалого періоду у кріслі колісному він почав займатися відновленням здатності ходити.

Під наглядом лікаря та з тростиною Віктор зафіксував момент, коли зробив перші самостійні кроки.

У дописі Розовий зазначив, що надалі ситуація лише покращуватиметься, а повернення до повноцінної ходи - це лише питання часу.

Водночас, за його словами, деякі зміни у способі життя залишаться надовго: наразі йому доведеться пересуватися з тростиною та іншими засобами підтримки.

"Словом, потрохи починаю ходити: недолуго, з паличкою (з нею скоріше за все і буду ходити), в ортезах (це такі штуки, які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дід, але сам. А це означає, що подальша повноцінна ходьба - це питання часу і занять! Так що все ок", - зізнався ветеран.

Як Розовий отримав поранення на фронті

21 березня 2024 року Віктор Розовий отримав серйозне уламкове поранення голови в Орлівці, поблизу Авдіївки.

Того дня разом із побратимами він почув по рації попередження про ймовірне просування російських сил у їхній сектор. Українські військові займали свої позиції, готуючись до можливої атаки. Проте до безпосереднього зіткнення справа не дійшла - противник почав мінометний обстріл.

Один із ворожих снарядів розірвався менш ніж за метр від окопу, де перебував Розовий. Уламок пробив його шолом, спричинивши пошкодження обох півкуль мозку - правої повністю і частково лівої. Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

"Не скажу, з якої міни я пішов спати з уламком в голові, бо того не пам'ятаю. Але можу точно сказати, що того дня мені дуже сильно пощастило, що саме тоді до нас відправили друзів (який я на той момент ще не знав) з другої та третьої роти протитанкового батальйону 3-ї ОШБр", - поділився Віктор.