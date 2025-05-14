"Этот год был адом". Виктор Розовый изменил жене: они разводятся

Украинский комик Виктор Розовый, известный многим украинцам как юморист из команды "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лиге смеха", разводится с женой, актрисой Ольгой Мерзликиной. Пара пробыла в официальном браке чуть больше года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram уже бывшей избранницы юмориста.

Из сообщения Ольги стало известно, что причина ее разрыва с Виктором - измена с его стороны.

"Официально - подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений. По процедуре - впереди месяц на получение свидетельства о расторжении брака", - сообщила актриса.

По словам Мерзликиной, этот год оказался чрезвычайно тяжелым для них обоих.

"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - добавила модель. Виктор Розовый и Ольга Мерзликина разводятся (фото: instagram.com/myronmuza)

Она также отметила, что прожить две параллельные реальности оказалось утомительно.

"Принимать не одну, а сразу две новые реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", - написала экс-избранница Розового.

Ольга подчеркнула: это все детали, которые они готовы сообщить публично.

"Это единственные детали, которые мы обнародуем. Других не будет. Такое наше мирное соглашение. Поверьте, как бы ни хотелось кричать, я не принимаю того, что эта вся грязь будет преследовать меня тенью в публичном пространстве вечно. Таково мое решение. Поэтому желаю нам обоим рассудительности в своих следующих шагах, а всем журналистам - сдержанности и человечности, чтобы не провоцировать нас на нарушение договоренностей своими вопросами", - высказалась актриса. Виктор Розовый и Ольга Мерзликина разводятся (фото: instagram.com/myronmuza)

В завершение она сообщила, что перечислила остаток публичного сбора на счет Виктора.

"2 672 550 грн остатка с публичного сбора с моей банки уже переадресованы на банковский счет Виктора. Спасибо техподдержке Монобанка. Дальше - каждый по отдельности", - подытожила Мерзликина. Виктор Розовый и Ольга Мерзликина разводятся (фото: instagram.com/myronmuza)

Позиция Розового

Свою позицию озвучил и сам комик. Он подтвердил развод, подчеркнув, что решение было общим и обсужденным без конфликтов.

"Мы - развелись! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!", - подчеркнул юморист. Виктор Розовый и Ольга Мерзликина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Кстати, еще в начале мая, когда супруги официально не комментировали кризис в отношениях, в соцсетях появилось сообщение одной из пользовательниц платформы X. Она рассказала, что ей неожиданно написал Виктор Розовый.

"Пишет мне мужчина "Привет", бросает фото с самоуничтожением, смотрю, а это Виктор Розовый. Пишу ему "А своих фото нет?". Удалил чат", - делилась юзерша. Розовый писал другим женщинам во время отношений с Ольгой (скриншот)

Тогда эта история выглядела курьезно, но теперь приобретает совсем другой оттенок на фоне официального заявления о разводе.

Напомним, только в марте 2024 года Виктор Розовый, тогда еще военный третьей штурмовой бригады "Азова", впервые показал свою жену после росписи.

Тогда ради свадьбы со своей любимой Ольгой он взял короткий отпуск со службы. Празднование состоялось во Львове, а ведущим события стал Игорь Ласточкин.

Отметим, что в том же месяце во время службы Розовый получил осколочное ранение в голову. Благодаря своевременной медицинской помощи его удалось спасти, однако впереди была длительная реабилитация - она продолжается до сих пор.