ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цей простий прийом зробить будь-який суп дуже смачним. Можна навіть без м'яса

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 07:40
Цей простий прийом зробить будь-який суп дуже смачним. Можна навіть без м'яса Як зварити смачний суп (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати смачний суп, не обов'язково закладати в каструлю купу м'яса чи інших дорогих добавок. Є недорогі та швидкі способи нагодувати сім'ю відмінною першою стравою.

Про них читайте нижче у матеріалі Styler.

Додайте яйця

Якщо у вас вкрай мало часу, варто закинути в каструлю мінімальний набір овочів: картопля, морква, цибуля. Можна додати недорогу крупу (пшеничну, ячну, вівсянку), а також лавровий лист для аромату.

Коли овочі будуть готові, додайте круто зварені і дрібно нарубані або натерті яйця. На трилітрову каструлю достатньо чотирьох середніх яєць.

Яйця зроблять текстуру супу більш кремовою, а смак - насиченим.

Вершкове масло врятує будь-який суп

Якщо ви не впевнені в наваристості першої страви, або на смак ніби "чогось не вистачає", додайте скибочку вершкового масла.

Його потрібно покласти наприкінці варіння. Коли масло розчиниться, суп можна буде вимикати. Якщо є зелень, то у поєднанні з маслом - це буде чудово.

Масло дасть супу вершковий смак та приємний аромат.

До речі, перший і другий спосіб можна об'єднати, додавши масло і яйця, тоді суп перетвориться на кулінарний шедевр.

Цей простий прийом зробить будь-який суп дуже смачним. Можна навіть без м'яса

Декілька варених яєць врятують будь-який суп (фото: freepik)

Бульйонний кубик

Якщо немає м'яса, або часу його варити, в суп можна додати бульйонний кубик або овочеву приправу для перших страв.

У крайньому разі врятувати суп можна за допомогою пакетиків приправи з макаронів швидкого приготування. Такі часто-густо залишаються і лежать непотрібними.

До речі, макарони швидкого приготування також "зроблять" смак та текстуру супу. Просто помніть їх у пакеті і закиньте в каструлю, проваривши потім ще пару хвилин.

Засмажка вирішує

Ну і як же без класичного підсилювача смаку будь-якого супу - цибулевої засмажки. Обсмажте дрібно нарізану цибулину на соняшниковій олії (а краще вершковому маслі) до золотистості і додайте в суп наприкінці варіння.

Особливо смачним із засмажкою виходить гречаний суп.

Раніше ми писали про ідеальний час для варіння яєць нам'яко.

Крім того, читайте, як приготувати омлет, щоб вийшло, наче у французькому ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт суп