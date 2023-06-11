Не три і не п'ять хвилин. Ось точний час для ідеальних яєць нам'яко

Яйця дуже легко переварити чи недоварити, якщо забути засікти час, покластися на "авось" або не знати точний час готування. Деякі поради кажуть про три чи п'ять хвилин для ідеальних яєць нам'яко, проте точний час трохи інший.

Скільки і як правильно варити яйця - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Які яйця обрати для варіння

Свіжі яйця краще не варити, а зачекати кілька днів. Якщо у вас домашні яйця, не варіть ті, які були знесені нещодавно, оскільки вони погано чистяться.

Для того щоб вони вийшли ідеальними при варінні в зазначений час, оберіть яйця категорії С1. Це перша категорія продукту, що означає вагу одного яйця від 53 до 62,9 грамів (середній розмір). Така марка - С1 - ставиться на кожне магазинне яйце.

Скільки варити яйця

Ідеальний час для варіння яйця нам'яко - це рівно 3 хвилини і 20 секунд. Ні більше ні менше. Спробуйте проварити стільки яйця і переконаєтеся, що білок вже встиг приготуватися, а жовток залишився рідким.

Обов'язково закладайте яйця в холодну воду, додайте маленьку ложку солі (так вони краще чистяться) і засікайте час одразу після закипання.

Після того як спрацює таймер одразу поставте яйця під потік холодної води. Це перерве процес приготування. Якщо залишити яйця остигати в гарячій воді, жовтки затверднуть.

Чим корисні яйця

Яйця багаті:

високоякісним білком

корисними жирами

вітамінами

корисним холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Лікарі рекомендують їсти яйця щодня, тому що це безперечно дуже корисний продукт.