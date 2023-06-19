Этот простой прием сделает любой суп очень вкусным. Можно даже без мяса

Чтобы приготовить вкусный суп, не обязательно закладывать в кастрюлю кучу мяса или каких-либо других дорогих добавок. Есть недорогие и быстрые способы накормить семью отменным первым блюдом.

О них читайте ниже в материале Styler.

Добавьте яйца

Если у вас крайне мало времени, стоит забросить в кастрюлю минимальный набор овощей: картофель, морковь, лук. Можно добавить недорогой крупы (пшеничной, ячной, овсянки), а также лавровый лист для аромата.

Когда овощи будут готовы, добавьте сваренные вкрутую и мелко нарубленные или натертые яйца. На трехлитровую кастрюлю достаточно четырех средних яиц.

Яйца сделают текстуру супа более кремовой, а вкус - насыщенным.

Сливочное масло спасет любой суп

Если вы не уверены в наваристости первого блюда, или по вкусу будто "чего-то не хватает", добавьте ломтик сливочного масла.

Его нужно положить в конце варки. Когда масло растворится, суп можно будет выключать. Если есть зелень, то в сочетании с маслом - это будет отлично.

Масло даст супу сливочный вкус и приятный аромат.

К слову, первый и второй способ можно объединить, добавив и масло и яйца, тогда суп превратится в кулинарный шедевр.

Несколько вареных яиц спасут любой суп (фото: freepik)

Бульонный кубик

Если нет мяса, или времени его варить, в суп можно добавить бульонный кубик либо овощную приправу для первых блюд.

В крайнем случае спасти суп можно при помощи пакетиков приправы из макарон быстрого приготовления. Такие очень часто остаются и лежат непотребными.

Кстати, макароны быстрого приготовления также "сделают" вкус и текстуру супа. Просто помните их в пакете и забросьте в кастрюлю, проварив затем еще пару минут.

Зажарка решает

Ну и как же без классического усилителя вкуса любого супа - луковой зажарки. Обжарьте мелко нарезанную луковицу на подсолнечном (а лучше сливочном) масле до золотистости и добавьте в суп в конце варки.

Особенно вкусным с зажаркой получается гречневый суп.