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Цей напій з куркумою зменшує запалення в організмі: пийте його щодня!

Неділя 01 червня 2025 07:45
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Цей напій з куркумою зменшує запалення в організмі: пийте його щодня! Названо напій з куркуми, який зменшує запалення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Протизапальний напій із куркумою став популярним завдяки своїм унікальним властивостям. Цей золотистий напій, який називають "золоте молоко", обіцяє не лише зміцнити імунітет, а й стати смачним доповненням до щоденного раціону.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, чим корисна куркума для здоров'я.

Рецепт приготування

Інгредієнти:

  • 1 склянка молока (коров’яче, мигдальне, кокосове або інше рослинне)
  • 1 ч. ложка меленої куркуми
  • 1/4 ч. ложки меленої кориці
  • щіпка меленого чорного перцю (покращує засвоєння куркуми)
  • 1/2 ч. ложки меду або кленового сиропу (за бажанням)
  • 1 ч. ложка кокосової олії або вершкового масла (покращує біодоступність куркуміну)
  • щіпка імбиру (сухого або тертого свіжого) - за бажанням

Спосіб приготування

Налийте молоко в невелику каструлю. Додайте куркуму, корицю, чорний перець, імбир та олію.

Нагрівай на середньому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Зніміть з вогню, коли напій добре прогріється (через 5 хвилин).

Додай мед або сироп після охолодження до комфортної температури (щоб зберегти корисні властивості меду). Процідити через ситечко (за бажанням), перелити в чашку та насолоджуйтесь.

Пити такий напій варто 1 раз на день, бажано перед сном, для кращого ефекту й розслаблення організму.

Чим корисна куркума

Зовсім недавно куркума стала популярною харчовою добавкою, яку рекламують як корисну для лікування різних захворювань, включаючи артрит, розлади травлення, депресію та алергії.

Іншим варіантом є добавки з куркумою. Хоча куркума зазвичай містить від 2% до 9% куркуміну, тоді як добавки можуть мати й до 95%.

Куркумін зменшує запалення в організмі, що допомагає при артриті, хворобах серця та інших хронічних захворюваннях. Також вона нейтралізує вільні радикали, уповільнюючи старіння клітин і знижуючи ризик розвитку деяких видів раку.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Minimalist baker та Health harvard.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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