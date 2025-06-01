Цей напій з куркумою зменшує запалення в організмі: пийте його щодня!

Протизапальний напій із куркумою став популярним завдяки своїм унікальним властивостям. Цей золотистий напій, який називають "золоте молоко", обіцяє не лише зміцнити імунітет, а й стати смачним доповненням до щоденного раціону.

Рецепт приготування

Інгредієнти:

1 склянка молока (коров’яче, мигдальне, кокосове або інше рослинне)

1 ч. ложка меленої куркуми

1/4 ч. ложки меленої кориці

щіпка меленого чорного перцю (покращує засвоєння куркуми)

1/2 ч. ложки меду або кленового сиропу (за бажанням)

1 ч. ложка кокосової олії або вершкового масла (покращує біодоступність куркуміну)

щіпка імбиру (сухого або тертого свіжого) - за бажанням

Спосіб приготування

Налийте молоко в невелику каструлю. Додайте куркуму, корицю, чорний перець, імбир та олію.

Нагрівай на середньому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Зніміть з вогню, коли напій добре прогріється (через 5 хвилин).

Додай мед або сироп після охолодження до комфортної температури (щоб зберегти корисні властивості меду). Процідити через ситечко (за бажанням), перелити в чашку та насолоджуйтесь.

Пити такий напій варто 1 раз на день, бажано перед сном, для кращого ефекту й розслаблення організму.

Чим корисна куркума

Зовсім недавно куркума стала популярною харчовою добавкою, яку рекламують як корисну для лікування різних захворювань, включаючи артрит, розлади травлення, депресію та алергії.

Іншим варіантом є добавки з куркумою. Хоча куркума зазвичай містить від 2% до 9% куркуміну, тоді як добавки можуть мати й до 95%.