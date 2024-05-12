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Експерти назвали 5 спецій, які варто додавати у каву, щоб покращити смак

Неділя 12 травня 2024 09:33
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Експерти назвали 5 спецій, які варто додавати у каву, щоб покращити смак Які спеції найкраще додавати до кави (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кориця - не єдина спеція, із якою варто пити каву. Підсилити смак і по-новому його розкрити можуть також імбир, кардамон, перець і навіть сіль. Кожен із цих інгредієнтів дає напою свою особливу нотку.

Про те, які спеції варто додавати у каву, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Уaskrava kava в Instagram.

Кава з кардамоном

"Це одна з найдорожчих прянощів у всьому світі, яка має негласну назву "Цар прянощів". В арабських країнах кардамон - це символ гостинності, тож ті, хто приймає гостей, готує каву саме з цією спецією", - кажуть експерти.

Слід наголосити, що кардамон має різкий запах і насичений смак, тому додавати його в напій потрібно у невеликій кількості.

Кава з корицею

Кориця знижує кислотну дію кави на організм. Вона також сприяє покращенню кровообігу та допомагає зігрітися, тому її радять вживати при застуді, нервовій стомлюваності й поганому настрії.

Кава з імбиром

"Такий напій заспокоїть нервову систему, допоможе добре розслабитися і насолодитися відпочинком. Якщо ви додасте в каву невелику кількість імбиру, це знизить вплив кофеїну на організм", - говорять фахівці.

У готову каву можна додати щіпку меленого імбиру або покласти невеликий свіжий шматочок.

Кава з перцем

Така кава забезпечує швидке виведення з організму шкідливих токсинів.

"Кава з перцем сприяє поліпшенню роботи шлунка і має антисептичну властивість. Для якісного смаку необхідно додати 2 горошинки в чашку та дати напою час, щоб настоявся. Також перець можна додати в турку під час приготування кави", - кажуть експерти.

Кава з сіллю

Може видатись, що це поєднувальні інгредієнти, але насправді це унікальна комбінація. Вона створює особливий контраст у смаку та покращує характеристики самої кави. Цікаво й те, що сіль у каві прибирає зайву гіркоту.

Особливості використання прянощів у каві

"Вперше приготуйте маленьку філіжанку, оскільки смак буде незвичним. Пам'ятайте, головне - це помірність, якщо ви переборщите з прянощами, напій буде надто насиченим, і ви не зможете його пити", - пояснюють фахівці.

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