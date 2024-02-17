Кому не можна їсти куркуму і чим вона небезпечна: це треба знати всім
Куркума або індійський імбир є відомою та дуже корисною спецією. Проте деяким людям не можна вживати куркуму, щоб не спровокувати проблеми зі здоров'ям.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна куркума, а також кому вживати її не варто.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: FitoMarket, "Ваше здоров'я".
Користь куркуми для організму
Куркума має гіркуватий присмак і жовтувато-помаранчевий колір. Нині висушений і подрібнений у порошок корінь куркуми популярний не лише в азійській кухні, але й в інших країнах.
Ця лікарська рослина навіть входить до "золотого списку" аюрведи та використовується для зміцнення здоров'я як:
- протизапальний і антибактеріальний засіб
- антиоксидант
- найсильніший очищувач крові та організму від шлаків і токсинів
Проведені науковцями дослідження також визнали протизапальні, противірусні, болезаспокійливі, антимікробні та протиракові властивості куркуми.
В цілому, при регулярному вживанні куркума:
- зміцнює імунітет - активізує зростання лейкоцитів і лімфоцитів (клітин імунної системи, які борються з патогенними мікробами)
- підвищує захисні сили організму під час сезонних інфекцій
- сприяє якнайшвидшому відновленню після хвороби
- має позитивний вплив на роботу печінки та інших внутрішніх органів
- знижує ризик серцево-судинних захворювань
- допомагає в лікуванні суглобів (зокрема полегшує артрит)
- активізує розумову діяльність
Корінь куркуми використовують не лише як приправу (ілюстративне фото: pixabay.com)
Кому не можна вживати куркуму
Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, експерти радять вживати не більше 3 грамів куркуми на добу. Водночас декому цю спецію краще не використовувати зовсім.
Не радять, зокрема, вживати куркуму алергікам, жінкам - у період вагітності та годування груддю, а також дітям - до шестирічного віку.
Крім того, протипоказанням до прийому цієї спеції є:
- постінсультні стани
- захворювання жовчних шляхів
- гіпертонія
- гостра форма захворювань шлунково-кишкового тракту
- запальний процес нирок чи підшлункової залози
- гепатит
- гастрит
- виразка
- захворювання судин
- глаукома
- прийом антикоагулянтів і лікарських препаратів від цукрового діабету
Куркума є природнім барвником (ілюстративне фото: pixabay.com)
Чому дехто називає куркуму отруйною
Під час проведення низки досліджень вчені виявили, що недобросовісні виробники можуть додавати до пакетованої куркуми (що продається на полицях магазинів і супермаркетів) спеціальний барвник та інші абсолютно не корисні "інгредієнти".
Це має буцімто забезпечити їй красивий впізнаваний колір і здешевити процес виробництва.
У межах одного з досліджень у приправах був виявлений навіть хромат свинцю. Причому "зіпсованими" виявилися сім із дев'яти регіонів країн-постачальників.
З огляду на це вчені наголошують - якщо додати до страви неякісну куркуму, можна отруїтися важкими металами, адже свинець становить небезпеку щонайменше для серця й нервової системи людини та може спричинити різні захворювання у дітей.
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