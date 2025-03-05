Які спеції в магазинах найчастіше підробляють?

Спеції - це невід’ємна частина кулінарії, що надає стравам яскравий смак і аромат. Однак разом із популярністю приправ зростає і кількість підробок, які можна знайти на полицях магазинів. Недобросовісні виробники використовують дешевші замінники, змішують спеції з домішками або навіть фарбують їх штучними барвниками, щоб збільшити власний прибуток.

Шафран - найдорожча спеція у світі

Шафран є однією з найбільш цінних спецій, адже для його виготовлення використовують рильця квітки крокусу, які збирають вручну. Через високу ціну на ринку нерідко можна зустріти підроблений шафран. Фальсифікатори додають висушені частини інших рослин, наприклад, календули або куркуми, а також фарбують їх у яскраво-червоний колір для імітації справжнього продукту.

Як відрізнити підробку? Справжній шафран має сильний аромат з медовими та квітковими нотками, а його рильця розм’якшуються у воді, забарвлюючи її в золотистий колір. Якщо спеція швидко розчиняється або вода стає червоною -це ознака підробки.

Куркума - жовтий барвник з несподіваними домішками

Куркума популярна в азійській кухні та відома своїми корисними властивостями. Однак недобросовісні виробники додають у неї борошно, крохмаль або навіть крейду для збільшення ваги. Крім того, щоб зробити колір більш насиченим, можуть використовувати штучні барвники, які не завжди є безпечними для здоров'я.

Як перевірити? Достатньо розчинити невелику кількість куркуми у воді - якщо на дні осідає білий осад, у продукт додані сторонні домішки.

Мелений перець – дешеві аналоги замість справжнього продукту

Чорний, білий, зелений та червоний перець часто підробляють, особливо в молотому вигляді. Найпоширеніші фальсифікації – це додавання перемелених насіння, лушпиння або навіть відходів після обробки перцю. Внаслідок цього спеція втрачає свій аромат і гостроту.

Як розпізнати? Найкраще купувати перець у вигляді горошин та молоти безпосередньо перед використанням. Якщо ж ви купуєте мелений перець, звертайте увагу на аромат - він має бути насиченим і пекучим.

Кориця – касія замість цейлонської кориці

Багато хто не знає, що на ринку продають два види кориці: цейлонську та касію. Цейлонська кориця дорожча і має тонкий, солодкуватий смак, тоді як касія більш різка та гіркувата. Часто недобросовісні виробники видають дешевшу касію за справжню корицю, що вводить споживачів в оману.

Як відрізнити? Цейлонська кориця має світло-коричневий колір і складається з тонких, багатошарових рулонів, тоді як касія темніша та має товстіший шар кори.

Ванільний цукор - синтетична ванілінова підробка

Натуральна ваніль - дорога спеція, тому її часто підробляють, замінюючи синтетичним ваніліном. Такий продукт не має справжнього складного аромату та може містити штучні підсилювачі смаку.

Як дізнатися правду? Натуральна ваніль має темні вкраплення та складний, багатошаровий аромат. Якщо у складі продукту вказано "ванілі", а не "ваніль", перед вами синтетичний аналог.

Як не потрапити на підробку?

Щоб не потрапити на фальсифікат, дотримуйтесь кількох порад:

Купуйте спеції у перевірених виробників та в спеціалізованих магазинах.

Віддавайте перевагу цілісним спеціям (горошки перцю, стручки ванілі) замість мелених.

Читайте склад продукту та уникайте штучних барвників і консервантів.

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