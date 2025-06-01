Этот напиток с куркумой уменьшает воспаление в организме: пейте его каждый день!
Противовоспалительный напиток с куркумой стал популярным благодаря своим уникальным свойствам. Этот золотистый напиток, который называют "золотое молоко", обещает не только укрепить иммунитет, но и стать вкусным дополнением к ежедневному рациону.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, чем полезна куркума для здоровья.
Рецепт приготовления
Ингредиенты:
- 1 стакан молока (коровье, миндальное, кокосовое или другое растительное)
- 1 ч. ложка молотой куркумы
- 1/4 ч. ложки молотой корицы
- щепотка молотого черного перца (улучшает усвоение куркумы)
- 1/2 ч. ложки меда или кленового сиропа (по желанию)
- 1 ч. ложка кокосового или сливочного масла (улучшает биодоступность куркумина)
- щепотка имбиря (сухого или тертого свежего) - по желанию
Способ приготовления
Налейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте куркуму, корицу, черный перец, имбирь и масло.
Нагревай на среднем огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Снимите с огня, когда напиток хорошо прогреется (через 5 минут).
Добавь мед или сироп после остывания до комфортной температуры (чтобы сохранить полезные свойства меда). Процедить через ситечко (по желанию), перелить в чашку и наслаждайтесь.
Пить такой напиток стоит 1 раз в день, желательно перед сном, для лучшего эффекта и расслабления организма.
Чем полезна куркума
Совсем недавно куркума стала популярной пищевой добавкой, которую рекламируют как полезную для лечения различных заболеваний, включая артрит, расстройства пищеварения, депрессию и аллергии.
Другим вариантом являются добавки с куркумой. Хотя куркума обычно содержит от 2% до 9% куркумина, тогда как добавки могут иметь и до 95%.
Куркумин уменьшает воспаление в организме, что помогает при артрите, болезнях сердца и других хронических заболеваниях. Также она нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток и снижая риск развития некоторых видов рака.
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При написании материала использовались следующие источники: Minimalist baker и Health harvard.
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