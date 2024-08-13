Цей манікюр зробить вас наймоднішою: найкращі ідеї небанального "френча"

Поки спекотне літо балує нас гарною погодою, можна поекспериментувати з різними варіантами манікюру. І якщо ви вже робили "дорогі" дизайни , цього разу зверніть увагу на французький манікюр.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якими трендовими варіаціями френча можна урізноманітнити свої образи в останній літній місяць.

Класичний французький манікюр (фото: instagram.com/millieflemming_)

Французький манікюр або, як його ще називають френч, - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів, який уже багато десятиліть не втрачає своєї актуальності.

Класичний дизайн виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Французький манікюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)

Багато модниць полюбляють такий дизайн, тому що він виглядає шикарно як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми, а також підходить і на щодень, і на різні заходи, у тому числі святкові.

Оригінальний варіант френча (фото: instagram.com/by_hannahtaylor)

Влітку можна зробити незвичний кольоровий френч - тобто покрити основу тілесною чи рожевою базою, а кінчик - яскравим відтінком або навіть кожен ніготь різним.

Варіант французького манікюру (фото: instagram.com/press_reset_nails)

Яскравий френч (фото: instagram.com/iramshelton)

Ще один варіант французького манікюру - золотий френч. Щоб зробити такий дизайн, кінчик прикрашаємо золотистим гель-лаком.

Варіант французького манікюру із золотим кінчиком (фото: instagram.com/instylerhair)

На піку популярності манікюр із градієнтом - тобто з переходом від одного відтінку до іншого. Французький манікюр можна зробити з таким переходом, підібравши улюблені відтінки для основи або кінчиків.

Френч із градієнтом (фото: instagram.com/labuzova_lala)

Влітку багато дівчат також віддають перевагу квітковим візерункам і малюнкам на нігтях. Можна зробити оригінальний квітковий френч - для цього достатньо кінчик нігтя прикрасити малюнками квітів чи листяними мотивами.

Квітковий френч (фото: instagram.com/ljc_nails)

Френч із квітковими мотивами (фото: instagram.com/tng_jen)

Стильним варіантом буде і так званий "невидимий французький манікюр". Його можна назвати гібридом нюдового та французького манікюру: він простий і водночас привабливий завдяки оригінальним деталям.

Невидимий френч (фото: instagram.com/jenny.jennys)

Замість того, щоб акцентувати на кінчику нігтя за допомогою контрастного білого кольору, можна використовувати прозорий лак, пастельні відтінки, блискітки, лаки з ефектом "глазурі" або металік, тонкі лінії тощо.

Варіант незвичного французького манікюру (фото: instagram.com/marta.wodo.nails)