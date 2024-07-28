5 ідей трендового манікюру на короткі нігті. "Дорогі" дизайни для будь-якого віку

Стильний та по-справжньому красивий манікюр не обов'язково має бути на довгих нігтиках. У тренди вирвалися відразу кілька кольорів, які ідеально підійдуть на короткий овал або квадрат.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найстильніші ідеї манікюру на короткі нігті, які підкреслять красу та зроблять ваші ручки витонченими.

Червоний та квіти

Здавалося б, класичний червоний вже багатьом набрид. Втім, спробуйте додати до нього трохи малюнків, особливо трендові квіти, і це вже буде оригінально, стильно та вишукано.

Модний манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Нюд та полунички

На коротких нігтях більшість дизайнів мають доволі недоречний вигляд. Втім, трендові полунички неймовірно гарно поєднуються з нюдовими відтінками. Ба більше, особливо ніжно та стильно вони будуть виглядати на короткій заокругленій формі.

Літній манікюр (фото: instagram.com/kalli.nailedit)

Синій мінімалізм

Цей трендовий колір вдало поєднується з холодними та натуральними відтінками. До цього ж малювати квіти у такому стилі дуже легко, ви можете впоратися навіть і без нейл-майстра.

Трендовий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/josie.nailedit)

Ідеальний однотонний

Не думайте, що манікюр на короткі нігті треба робити лише на овал. Спробуйте гострий квадрат та молочний однотон з відтінком слонової кістки. Це матиме стильний та дуже дорогий вигляд.

Нюдовий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/like_my_nails_london)

Яскрава фуксія

Цей колір вже давно не виходить з трендів. До того ж він має найкращий вигляд саме на коротких нігтиках. Стримано й одночасно яскраво - ідеальний варіант для тих, хто не любить дизайни, але хоче мати стильні ручки.

Стильний манікюр для жінок (скріншот)