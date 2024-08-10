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Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Субота 10 серпня 2024 15:06
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Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо Макіяж зі стрілками на літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Кожна дівчина намагається виглядати на всі 100%, тому у багатьох збори починаються з ретельного підбору одягу та аксесуарів, а також зачіски та макіяжу. Влітку особливо хочеться виділятися, тому образ можна доповнити яскравою деталлю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які варіанти макіяжу із стрілками можна взяти собі на замітку.

Стрілки у внутрішньому куточку ока

Класичні стрілки чорного кольору стануть тим самим елементом, який зробить повсякденний чи святковий образ повноцінним та ефектним. Але іноді хочеться поекспериментувати зі звичним мейкапом.

Наприклад, можна зробити подовжені стрілки у внутрішньому куточку ока - вийде досить незвично та креативно.

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Незвичний варіант стрілок (фото: instagram.com/slavachaika)

Стрілки тінями

Як правило, стрілки малюють олівцем або лайнером. Але якщо ні того, ні іншого немає під рукою, можна поекспериментувати, використовуючи простий лайфхак.

Знадобиться скошений пензлик та улюблена палетка тіней. Змішуємо трохи тіней з фіксатором для макіяжу і наносимо, ніби це звичайна рідка підводка.

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літоСтрілки можна намалювати і тінями (фото: instagram.com/overglowedit)

Контрастні стрілки на фоні тіней

Для пляжної вечірки можна приглянути варіант із різними відтінками тіней і стрілок. Спочатку наносимо зелений на всю рухливу повіку і злегка розтушовуємо, робимо перехід до іншого відтінку.

Потім промальовуємо внутрішній куточок ока, проводимо лінію та завершуємо її класичною стрілкою під нижньою повікою. Зверху малюємо ще одну стрілку оранжевим кольором.

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літоВаріант макіяжу для вечірки (фото: instagram.com/nastrii_dlia_makeup)

Стрілки з анімалістичним принтом

На піку популярності тваринні принти в одязі, взутті та на аксесуарах. І якщо ви хочете виділятися із сірої маси, намалюйте яскраві стрілки, що імітують леопардовий принт.

Можна вибрати традиційні коричнево-бежеві відтінки або поекспериментувати з фіолетовими.

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літоОригінальний макіяж очей (фото: instagram.com/bydaany)

Двоколірна стрілка

Можна також доповнити макіяж двоколірною стрілкою. Необхідно намалювати звичайну стрілку чорною або коричневою підводкою, а потім продублювати її зверху яскравим відтінком, можна тінями, або робимо градієнтний перехід - від одного кольору до іншого.

Ще один спосіб - малюємо широку стрілку яскравого кольору, а потім зафарбовуємо нижню частину темним.

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Макіяж зі стрілками: 5 варіантів яскравого образу на літо

Незвичні варіанти з двоколірними стрілками (фото: instagram.com/overglowedit)

Раніше ми розповіли про помилки у макіяжі, що призводять до серйозних проблем з очима.

Також читайте, як зробити легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів та стилістів: bydaany, overglowedit, nastrii_dlia_makeup, slavachaika.

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