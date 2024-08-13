Этот маникюр сделает вас самой модной: лучшие идеи небанального "френча"
Пока жаркое лето балует нас хорошей погодой, можно поэкспериментировать с разными вариантами маникюра. И если вы уже делали "дорогие" дизайны, на этот раз обратите внимание на французский маникюр.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими трендовыми вариациями френча можно разнообразить свои образы в последний летний месяц.
Классический французский маникюр (фото: instagram.com/millieflemming_)
Французский маникюр или, как его еще называют френч, - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей, который уже много десятилетий не теряет своей актуальности.
Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.
Французский маникюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)
Многие модницы любят такой дизайн, так как он выглядит шикарно как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы, а также подходит и на каждый день, и на различные мероприятия, в том числе праздничные.
Оригинальный вариант френча (фото: instagram.com/by_hannahtaylor)
Летом можно сделать необычный цветной френч - то есть покрыть основу телесной или розовой базой, а кончик - ярким оттенком или даже каждый ноготь разным.
Вариант французского маникюра (фото: instagram.com/press_reset_nails)
Яркий френч (фото: instagram.com/iramshelton)
Еще один вариант французского маникюра - золотой френч. Чтобы сделать такой дизайн, кончик украшаем золотистым гель-лаком.
Вариант французского маникюра с золотистым кончиком (фото: instagram.com/instylerhair)
На пике популярности маникюр с градиентом - то есть с переходом от одного оттенка к другому. Французский маникюр можно также сделать с таким переходом, подобрав любимые оттенки для основы либо кончиков.
Френч с градиентом (фото: instagram.com/labuzova_lala)
Летом многие девушки также предпочитают цветочные узоры и рисунки на ногтях. Можно сделать оригинальный цветочный френч - для этого достаточно кончик ногтя украсить рисунками цветов или лиственными мотивами.
Цветочный френч (фото: instagram.com/ljc_nails)
Френч с цветочными мотивами (фото: instagram.com/tng_jen)
Стильным вариантом будет и так называемый "невидимый французский маникюр". Его можно назвать гибридом нюдового и французского маникюра: он простой и в то же время привлекательный благодаря оригинальным деталям.
Невидимый френч (фото: instagram.com/jenny.jennys)
Вместо того, чтобы акцентировать на кончике ногтя с помощью контрастного белого цвета, можно использовать прозрачный лак, пастельные оттенки, блестки, лаки с эффектом "глазури" или металлик, тонкие линии.
Вариант необычного маникюра (фото: instagram.com/marta.wodo.nails)
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При создании материала были использованы: Instagram-страницы learnahstarbuck_nailartist, nuka.nails, giangnail.ie, by_hannahtaylor, press_reset_nails, nc_nails_company, millieflemming_,sarahfalshaw, iramshelton, instylerhair, ljc_nails, jenny.jennys, marta.wodo.nails, сайт Gazeta.pl.