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Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторити

Четвер 08 серпня 2024 07:17
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Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторити Який манікюр в моді цього літа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Сучасний світ манікюру пропонує нам тисячі актуальних ідей, і всі вони відрізняються своєю цікавістю та виразністю. Тому, якщо ви в пошуках трендів для натхнення, ми маємо кілька ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться свіжою добіркою модного літнього покриття - ці поєднання вас приємно здивують.

Морські мотиви

Літо - ідеальний час для таких дизайнів. Тому сміливо хапайте цю можливість, поки серпень ще продовжується, та спробуйте щось із такого покриття. Один із можливих варіантів можете побачити на сторінці нижче:

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиМанікюр з морським дизайном (Фото: instagram.com/simlynail)

Яскраві відтінки

Також не бійтесь насичених поєднань, які буквально створені для того, щоб підіймати настрій та робити його більш легким. Розбавте яскраві кольори дизайном за власним бажанням чи навіть додайте квіткові принти.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиЯскравий манікюр з дизайном (Фото: instagram.com/jess_nails_it)

Мінімалізм

Якщо ж ви із тих, хто обожнює лаконічність та класику, придивіться до цієї актуальної ідеї. Оберіть нюдову основу, і залиште її, як є, або ж додайте ефект омбре - коли один колір плавно переходить в інший. Наприклад, урізноманітніть покриття приємним персиковим тоном чи зробіть щось більш насичене.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиМодний літній манікюр (Фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиМанікюр на літо 2024 (Фото: instagram.com/setsbysenia)

Неординарні дизайни

Така ідея особливо актуально буде виглядати на довгих нігтях форми стилет або мигдаль. Попросіть майстра намалювати вам цікавий візерунок, який точно привертатиме увагу та радувати вас. Зробіть однакові дизайни на всіх нігтиках або ж виділіть лише декілька.

Квітковий настрій

Це ще один із варіантів мінімалістичного дизайну. Літо чудово підходить для того, аби обирати найрізноманітніші відтінки та комбінувати їх між собою. Розбавте кольоровий френч легкими квітковими нотками, розташованими у хаотичному порядку.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиІдеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиКвітковий манікюр (Фото: instagram.com/naileditbeauty)

Яскравий спалах

А ця ідея максимально точно відображає літню пору, поєднуючи в собі всі насичені відтінки та різноманіття. Дивлячись на такий манікюр, одразу відчуваєш літню атмосферу і поринаєш у теплі легкі думки. Тому, якщо вам така ідея до смаку, обов'язково її реалізуйте.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиЯскравий манікюр на літо (Фото: instagram.com/mynailgirlness)

Об'ємний дизайн

А це покриття матиме дуже ефектний вигляд, здаватиметься, ніби на ваших нігтиках є краплі води. Особливо яскраво все це буде виглядати на насиченому відтінку: салатовому, синьому чи рожевому, а також з додаванням інших деталей. Наприклад, дизайну срібної втирки, яка створить металічний ефект на нігтях.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиІдеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиОб'ємний манікюр (Фото: instagram.com/memnails)

Для коротких нігтів

Придивіться до покриття, яке гармонійно поєднує у собі мінімалізм і невелику кількість дизайну. Скомбінуйте два кольори та урізноманітніть їх цікавим малюнком, аби додати манікюру ще більшої виразності.

Ідеї на будь-який смак. Свіжі тренди літнього манікюру, які вам захочеться повторитиМанікюр на короткі нігті (Фото: instagram.com/diana.dianails)

Подвійний френч

Нетипова ідея манікюру також має велику популярність серед модниць, адже дозволяє підкреслити коротку довжину нігтиків та не жертвувати при цьому цікавим дизайном. Оберіть два чи три кольори, або ж не зупиняйтесь і спробуйте усі ті поєднання, які вам захочеться.

Також ми писали про 5 найгірших ідей манікюру на короткі нігті, які ніколи не робитиме стильна й "дорога" жінка.

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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерок та майстрів: simlynail, jess_nails_it, m.o.n.a.j, setsbysenia, thedailynailofficial, naileditbeauty. mynailgirlness, memnails, diana.dianails.

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