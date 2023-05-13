Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події

У червні 2023 українці відсвяткують не так багато важливих подій за православним календарем. Тим не менш на перший місяць літа припадає одне з головних християнських свят - Трійця, або П'ятидесятниця.
Які дати варто позначити на календарі - дізнайтеся далі з матеріалу Styler
Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.
Це завжди неділя і цьогоріч це буде 4 червня.
Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Таке рішення вже ухвалили в Українській греко-католицькій церкві.
А от у Православній церкві України готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться вже у травні,
Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.
Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.
А от Різдво у разі зміни ПЦУ Літургійного календаря, буде святкуватися 25 грудня, адже за церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.
Раніше ми писали, чи буде на Трійцю додатковий вихідний день.
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