Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події

Коли Трійця 2023

Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.

Це завжди неділя і цьогоріч це буде 4 червня.

Найважливіші свята червня 2023:

3 червня - Троїцька субота;

4 червня - День Святої Трійці, П’ятидесятниця;

5 червня - День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;

11 червня - Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;

12 червня - Початок Петрового посту;

18 червня - Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.

Усі церковні православні свята червня 2023:

Чи зміниться дата Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Таке рішення вже ухвалили в Українській греко-католицькій церкві.

А от у Православній церкві України готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться вже у травні,

Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.

Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.

А от Різдво у разі зміни ПЦУ Літургійного календаря, буде святкуватися 25 грудня, адже за церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.