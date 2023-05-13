Церковные праздники июня 2023: когда Троица и другие важные события

Когда Троица 2023

В этот день церковь чтит триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Праздник символизирует завершение всех земных дел Иисуса Христа. Ее всегда отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.

Это всегда воскресенье, и в этом году это будет 4 июня.

Важнейшие праздники июня 2023 года:

3 июня - Троицкая суббота;

4 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница;

5 июня - День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;

11 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;

12 июня - Начало Петрова поста;

18 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице.

Все церковные православные праздники июня 2023 года:

Изменится ли дата Троицы, если Украина перейдет на новый календарь

Сейчас в Украине активно обсуждается переход православных на новый календарь. Такое решение уже было принято в Украинской греко-католической церкви.

А вот в Православной церкви Украины готовятся вынести этот вопрос на рассмотрение Архиерейского собора, который соберется уже в мае.

Если календарь изменят, то все праздники будут смещены на 13 дней назад, кроме Пасхи и связанных с ним подвижных праздников - Вербного воскресенья (за неделю перед Пасхой), Вознесения - через сорок дней после Пасхи, Троицы - через пятьдесят дней.

То есть Троицу мы будем праздновать по "старому" календарю, ведь ее дата подвижна.

А вот Рождество в случае смены ПЦУ Литургического календаря будет праздноваться 25 декабря, ведь по церковным канонам новый год наступает 1 сентября. Соответственно именно с тех пор станут действующими изменения.