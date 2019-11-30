Цены в Украине в декабре: что сильно подорожает

Цены в Украине в декабре 2019 поднимутся на ряд продуктов и товаров на уровне прогнозируемой инфляции. Ощутимо подорожает газ, стоимость топлива на заправках не снизится вопреки стабильной нефти и укрепившейся с весны гривне на 15%, тарифы до начала нового года сюрпризов не принесут, а продуктовая корзина для украинцев станет дороже, но незначительно. Об этом передает "КП в Украине".

Руководитель общественной организации "Национальный совет экономического развития" Алексей Дорошенко рассказал, что потребительская инфляция за 2 последних месяца прогнозируется на уровне 1,5-1,8%.

"Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Следует ожидать и дальнейшего подорожания куриных яиц. Некоторые крупы и хлеб будут лидерами, но в рамках 2-3% за ноябрь-декабрь", - отметил специалист.

Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: коллаж: РБК-Украина)

По его словам, большинство продуктов в последние два месяца года станут немного дороже, но цены не опередят потребительскую инфляцию.

Украинские производители в условиях конкуренции с европейскими не смогут серьезно поднять цены на продукты питания.

Характерное в эту пору года сильное подорожание коснется свежих овощей и фруктов - из-за окончания сезона в Украине.

Средняя стоимость продуктовой корзины в Киеве в декабре на неделю - 1551,51 гривны:

Молоко (3 л) 65,70 грн

Сметана (450 г) 26,55 грн

Кефир (2 л) 37,90 грн

Масло сливочное (200 г) 37,50 грн

Масло подсолнечное (250 г) 8,50 грн

Макароны (0,95 кг) 23,15 грн

Гречка (0,5 кг) 12,95 грн

Рис (0,5 кг) 10,95 грн

Овсянка (0,2 кг) 1,50 грн

Мука (0,2 кг) 2,20 грн

Сахар (0,5 кг) 7,05 грн

Куриное филе (0,5 кг) 52,50 грн

Говядина (1,5 кг) 210,00 грн

Сало (0,5 кг) 65,00 грн

Рыба (0,5 кг) 35,00 грн

Яйца (15 шт.) 33,00 грн

Чай (100 г) 34,85 грн

Кофе (75 г) 25,90 грн

Сок (2 л) 32,00 грн

Вода (12 л) 42,40 грн

Печенье (1 кг) 45,00 грн

Хлеб черный (3 буханки) 49,92 грн

Батон белый (3 шт.) 24,60 грн

Картофель (3 кг) 35,85 грн

Морковь (0,5 кг) 2,15 грн

Лук (0,5 кг) 3,99 грн

Замороженные овощи (1 кг) 55,90 грн

Помидоры (1 кг) 46,50 грн

Огурцы (1 кг) 49,50 грн

Зелень (3 пучка) 36,00 грн

Яблоки (2 кг) 29,00 грн

Бананы (2 кг) 53,00 грн

Апельсины (1 кг) 29,38 грн

Лимоны (4 шт.) 32,00 грн

Колбаса (500 г) 84,00 грн

Сыр (400 г) 88,00 грн

Пиво (1 л) 32,00 грн

Вино (0,7 л) 90,00 грн

Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: sfs.gov.ua)

Цены на заправках

Сейчас оптовая цена дизильного топлива составляет 20-21 грн/л, а бензина - 21-22 грн/л. Цены на заправках в Украине с учетом наценки минимум в 30% варьируются в пределах 29... 31 грн/л. До конца года ситуация едва ли поменяется, убеждены эксперты.

Стоимость автогаза при этом выросла. Причиной является рост цен на на белорусско-польской границе. С начала ноября оптовые цены сжиженного газа поднялись на 10%, а розничные также будут дорожать. В настоящее время стоимость газа - почти 12 гривен, и по мнению специалистов, до конца декабря возможно повышение цены еще на 1 гривну.