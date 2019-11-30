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Цены в Украине в декабре: что сильно подорожает

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Во сколько обойдется в декабре продуктовая корзина

Цены в Украине в декабре 2019 поднимутся на ряд продуктов и товаров на уровне прогнозируемой инфляции. Ощутимо подорожает газ, стоимость топлива на заправках не снизится вопреки стабильной нефти и укрепившейся с весны гривне на 15%, тарифы до начала нового года сюрпризов не принесут, а продуктовая корзина для украинцев станет дороже, но незначительно. Об этом передает "КП в Украине".

Руководитель общественной организации "Национальный совет экономического развития" Алексей Дорошенко рассказал, что потребительская инфляция за 2 последних месяца прогнозируется на уровне 1,5-1,8%.

"Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Следует ожидать и дальнейшего подорожания куриных яиц. Некоторые крупы и хлеб будут лидерами, но в рамках 2-3% за ноябрь-декабрь", - отметил специалист.

Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: коллаж: РБК-Украина)

По его словам, большинство продуктов в последние два месяца года станут немного дороже, но цены не опередят потребительскую инфляцию.

Украинские производители в условиях конкуренции с европейскими не смогут серьезно поднять цены на продукты питания.

Характерное в эту пору года сильное подорожание коснется свежих овощей и фруктов - из-за окончания сезона в Украине.

Средняя стоимость продуктовой корзины в Киеве в декабре на неделю - 1551,51 гривны:

  • Молоко (3 л) 65,70 грн
  • Сметана (450 г) 26,55 грн
  • Кефир (2 л) 37,90 грн
  • Масло сливочное (200 г) 37,50 грн
  • Масло подсолнечное (250 г) 8,50 грн
  • Макароны (0,95 кг) 23,15 грн
  • Гречка (0,5 кг) 12,95 грн
  • Рис (0,5 кг) 10,95 грн
  • Овсянка (0,2 кг) 1,50 грн
  • Мука (0,2 кг) 2,20 грн
  • Сахар (0,5 кг) 7,05 грн
  • Куриное филе (0,5 кг) 52,50 грн
  • Говядина (1,5 кг) 210,00 грн
  • Сало (0,5 кг) 65,00 грн
  • Рыба (0,5 кг) 35,00 грн
  • Яйца (15 шт.) 33,00 грн
  • Чай (100 г) 34,85 грн
  • Кофе (75 г) 25,90 грн
  • Сок (2 л) 32,00 грн
  • Вода (12 л) 42,40 грн
  • Печенье (1 кг) 45,00 грн
  • Хлеб черный (3 буханки) 49,92 грн
  • Батон белый (3 шт.) 24,60 грн
  • Картофель (3 кг) 35,85 грн
  • Морковь (0,5 кг) 2,15 грн
  • Лук (0,5 кг) 3,99 грн
  • Замороженные овощи (1 кг) 55,90 грн
  • Помидоры (1 кг) 46,50 грн
  • Огурцы (1 кг) 49,50 грн
  • Зелень (3 пучка) 36,00 грн
  • Яблоки (2 кг) 29,00 грн
  • Бананы (2 кг) 53,00 грн
  • Апельсины (1 кг) 29,38 грн
  • Лимоны (4 шт.) 32,00 грн
  • Колбаса (500 г) 84,00 грн
  • Сыр (400 г) 88,00 грн
  • Пиво (1 л) 32,00 грн
  • Вино (0,7 л) 90,00 грн

Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: sfs.gov.ua)

Цены на заправках

Сейчас оптовая цена дизильного топлива составляет 20-21 грн/л, а бензина - 21-22 грн/л. Цены на заправках в Украине с учетом наценки минимум в 30% варьируются в пределах 29... 31 грн/л. До конца года ситуация едва ли поменяется, убеждены эксперты.

Стоимость автогаза при этом выросла. Причиной является рост цен на на белорусско-польской границе. С начала ноября оптовые цены сжиженного газа поднялись на 10%, а розничные также будут дорожать. В настоящее время стоимость газа - почти 12 гривен, и по мнению специалистов, до конца декабря возможно повышение цены еще на 1 гривну.

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