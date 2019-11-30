Цены в Украине в декабре: что сильно подорожает

Во сколько обойдется в декабре продуктовая корзина
Цены в Украине в декабре 2019 поднимутся на ряд продуктов и товаров на уровне прогнозируемой инфляции. Ощутимо подорожает газ, стоимость топлива на заправках не снизится вопреки стабильной нефти и укрепившейся с весны гривне на 15%, тарифы до начала нового года сюрпризов не принесут, а продуктовая корзина для украинцев станет дороже, но незначительно. Об этом передает "КП в Украине".
Руководитель общественной организации "Национальный совет экономического развития" Алексей Дорошенко рассказал, что потребительская инфляция за 2 последних месяца прогнозируется на уровне 1,5-1,8%.
"Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Следует ожидать и дальнейшего подорожания куриных яиц. Некоторые крупы и хлеб будут лидерами, но в рамках 2-3% за ноябрь-декабрь", - отметил специалист.
Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: коллаж: РБК-Украина)
По его словам, большинство продуктов в последние два месяца года станут немного дороже, но цены не опередят потребительскую инфляцию.
Украинские производители в условиях конкуренции с европейскими не смогут серьезно поднять цены на продукты питания.
Характерное в эту пору года сильное подорожание коснется свежих овощей и фруктов - из-за окончания сезона в Украине.
Средняя стоимость продуктовой корзины в Киеве в декабре на неделю - 1551,51 гривны:
Цены в Украине в декабре 2019 - сколько будут стоить продукты (Фото: sfs.gov.ua)
Цены на заправках
Сейчас оптовая цена дизильного топлива составляет 20-21 грн/л, а бензина - 21-22 грн/л. Цены на заправках в Украине с учетом наценки минимум в 30% варьируются в пределах 29... 31 грн/л. До конца года ситуация едва ли поменяется, убеждены эксперты.
Стоимость автогаза при этом выросла. Причиной является рост цен на на белорусско-польской границе. С начала ноября оптовые цены сжиженного газа поднялись на 10%, а розничные также будут дорожать. В настоящее время стоимость газа - почти 12 гривен, и по мнению специалистов, до конца декабря возможно повышение цены еще на 1 гривну.