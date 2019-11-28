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Цены на газ: украинцев обрадовали новшеством с тарифами

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 16:13
Цены на газ: украинцев обрадовали новшеством с тарифами
Цена на газ в Украине будет зафиксирована (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гарантированная цена на газ в Украине устанавливается до конца отопительного периода

Цена на газ в Украине будет зафиксирована до конца отопительного периода (весной 2020 года) и тарифы повышать не будут. Сейчас в хранилищах рекордные запасы "голубого топлива" - 21,7 млрд/м. куб. В правительстве рассказали о специальной программе, при которой для всех потребителей стоимость газа составит 6,96 гривен за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку).

На спецпрограмму "гарантированная цена на газ" всех украинцев переведут автоматически, но при желании можно отказаться от нее - тогда оплата будет проходить по действующей на рынке месячной цене. Соответствующее решение принимается потребителями индивидуально. Заявить о желании выйти из программы нужно до 20 декабря.

По словам премьера Алексея Гончарука, исключение повышения тарифов на газ по данной программе "гарантированно защищает украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой".

Цены на газ: украинцев обрадовали новшеством с тарифами

Цена на газ в Украине будет фиксированная (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Гарантированная цена на газ" предусмотрена для всех потребителей и предприятий теплокоммунэнерго с 1 января до 1 мая 2020 года. Фиксированный тариф на 7% меньше, чем был в том году (в ноябре 2018-го цена на газ была 8,55 гривен за кубометр).

Гончарук заявил, что украинцы уже с сегодняшнего дня могут подключиться к этой спецпрограмме, которая гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

"Это рекордно низвая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - подчеркнул премьер.

Инициатива является "предохранителем" от возможных колебаний цены на газ для потребителей в случае отсутствие транзита газа из РФ по ГТС Украины.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Так, в сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены поднялись на 18,4-19,6%.

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