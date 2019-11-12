Цены на продукты в Украине взлетят: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Цены на продукты в Украине подорожают на 7-7,3% к декабрю

В октябре цены на продукты в Украине, а также на услуги повысились в среднем на 0,7% по сравнению с сентябрем, говорится в отчете Госстатистики. В этом году инфляция составила 4,2%, что позволило удерживать цены, так как в 2018 году все подорожало в среднем на 6,5% в сентябре-октябре. Эксперты, правда, не считают, что цены продолжат удерживаться на таком уровне роста. Об этом пишет "Сегодня".

Стоимость продуктов сейчас

По данным Государственной службы статистики Украины, подорожание продуктов в октябре пришлось на всего 0,2% (больше, чем средняя инфляция). По сравнению с сентябрем, инфляция замедлилась.

На что выросли цены. Антирекорд установила гречневая крупа, цена на которую за месяц поднялась более чем на четверть – на 27,2% (4-5 грн/кг). На 9,6% подорожали куриные яйца (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овощи, на 2,6% – молоко на 1,6% – творог, на 1,5% – хлеб и сигареты. Сливочное масло стоит больше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртное – на 0,8%, газировка – на 0,3%.

Антирекорд установила гречневая крупа, цена на которую за месяц поднялась более чем на четверть – на 27,2% (4-5 грн/кг). На 9,6% подорожали куриные яйца (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овощи, на 2,6% – молоко на 1,6% – творог, на 1,5% – хлеб и сигареты. Сливочное масло стоит больше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртное – на 0,8%, газировка – на 0,3%. Что подешевело. Учитывая, что сейчас в разгаре сезон сахароварения, больше всего упала цена на сахар – на 2,6% (30-35 коп/кг). Также на 0,2%-0,6% подешевели мясо, рыба, подсолнечное масло и фрукты, прежде всего украинские яблоки, которыми завалены прилавки.

Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Прогнозы на ноябрь и декабрь

В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%. По мнению председателя Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, рост цен будет больше, 7-7,3%.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и, как результат, на коммунальные услуги.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.

"Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", – уверен Пендзин.

Помимо сезонного удорожания борщевого набора, эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.

Напомним, что ранее на Закарпатье заработала обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов.