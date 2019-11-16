ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине существенно изменился индекс борща: что происходит с ценами

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 09:33
В Украине существенно изменился индекс борща: что происходит с ценами
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цены на социальные продукты в Украине меняются в противоположных направлениях

Цены на продукты в Украине продолжают менятся. В то время, как ряд важных социальных продуктов в последнее время подорожал, некоторые "сбросили стоимость". К примеру, гречка подорожала почти на треть, яйца - на 10%, а стоимость молочных продуктов возрастает медленно, но уверенно.

А вот главный украинский показатель - "индекс борща" приятно удивил украинцев за последние пару месяцев, пишет Сегодня.

По подсчетам специалистов, стоимость кастрюли украинского борща емкостью пять литров два месяца назад составляла 153 грн.

В Украине существенно изменился индекс борща: что происходит с ценами

Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Индекс борща в ноябре

Картофель. По сравнению с сентябрьским взлетом из-за сумасшедшего ажиотажа цена корнеплода снизилась. За килограмм "борщевого сорта" Адретта и Белая роса просят 18 грн.

Лук и морковь. Килограмм необходимых для блюда овощей можно купить за 5 грн. Если вспомнить весенние цены на лук, то такая стоимость "смешная".

Капуста также подешевела с сентября. За нее просят 8 грн.

Помидоры. Цена на летний овощ традиционно высокая в ноябре - около 30-35 грн.

Мясо. Этот пункт бесспорно самый дорогой в перечне. Килограмм свиных ребер на продуктовом рынке можно найти за 85 гривен.

Таким образом кастрюля борща в ноябре обойдется украинцам на 15 грн дешевле, чем в ноября.

Повышение пенсий в декабре: кто останется без доплат В Украине взлетят цены на социальные продукты: что подорожает больше всего
Новости Украины ценыиндекс борща
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь