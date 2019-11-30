Ціни в Україні у грудні: що сильно подорожчає

Ціни в Україні у грудні 2019 піднімуться на ряд продуктів та товарів на рівні прогнозованої інфляції. Відчутно подорожчає газ, вартість палива на заправках не знизиться всупереч стабільної нафти та гривні, яка зміцнилася з весни на 15%, тарифи до початку нового року сюрпризів не принесуть, а продуктовий кошик для українців стане дорожчим, проте не надто. Про це передає "КП в Україні".

Керівник громадської організації "Національна рада економічного розвитку" Олексій Дорошенко розповів, що споживча інфляція за 2 останніх місяці прогнозується на рівні 1,5-1,8%.

"Можливі коливання цін на овочі борщового набору. Слід очікувати подальшого подорожчання курячих яєць. Деякі крупи та хліб будуть лідерами, але в межах 2-3% за листопад-грудень", - зазначив фахівець.

Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: колаж: РБК-Україна)

За його словами, більшість продуктів в останні два місяці року стануть трохи дорожчими, але ціни не випередять споживчу інфляцію.

Українські виробники в умовах конкуренції з європейськими не зможуть серйозно підняти ціни на продукти харчування.

Характерне в цю пору року сильне подорожчання торкнеться свіжих овочів та фруктів - через закінчення сезону в Україні.

Середня вартість продуктового кошика у Києві в грудні на тиждень - 1551,51 гривні:

Молоко (3 л) 65,70 грн

Сметана (450 г) 26,55 грн

Кефір (2 л) 37,90 грн

Масло вершкове (200 г) 37,50 грн

Масло соняшникове (250 г) 8,50 грн

Макарони (0,95 кг) 23,15 грн

Гречка (0,5 кг) 12,95 грн

Рис (0,5 кг) 10,95 грн

Вівсянка (0,2 кг) 1,50 грн

Борошно (0,2 кг) 2,20 грн

Цукор (0,5 кг) 7,05 грн

Куряче філе (0,5 кг) 52,50 грн

Яловичина (1,5 кг) 210,00 грн

Сало (0,5 кг) 65,00 грн

Риба (0,5 кг) 35,00 грн

Яйця (15 шт) 33,00 грн

Чай (100 г) 34,85 грн

Кави (75 г) 25,90 грн

Сік (2 л) 32,00 грн

Вода (12 л) 42,40 грн

Печиво (1 кг) 45,00 грн

Хліб чорний (3 буханки) 49,92 грн

Батон білий (3 шт.) 24,60 грн

Картопля (3 кг) 35,85 грн

Морква (0,5 кг) 2,15 грн

Цибуля (0,5 кг) 3,99 грн

Заморожені овочі (1 кг) 55,90 грн

Помідори (1 кг) 46,50 грн

Огірки (1 кг) 49,50 грн

Зелень (3 пучка) 36,00 грн

Яблука (2 кг) 29,00 грн

Банани (2 кг) 53,00 грн

Апельсини (1 кг) 29,38 грн

Лимони (4 шт.) 32,00 грн

Ковбаса (500 г) 84,00 грн

Сир (400 г) 88,00 грн

Пиво (1 л) 32,00 грн

Вино (0,7 л) 90,00 грн

Ціни в Україні у грудні 2019 - скільки коштуватимуть продукти (Фото: sfs.gov.ua)

Ціни на заправках

Зараз оптова ціна дизильного палива становить 20-21 грн/л, а бензину - 21-22 грн/л. Ціни на заправках в Україні з урахуванням націнки щонайменше 30% варіюються в межах 29... 31 грн/л. До кінця року ситуація навряд чи зміниться, переконані експерти.

Вартість автогазу при цьому зросла. Причиною є зростання цін на білорусько-польському кордоні. З початку листопада оптові ціни скрапленого газу піднялися на 10%, а роздрібні також дорожчатимуть. В даний час вартість газу - майже 12 гривень, і на думку фахівців, до кінця грудня можливе підвищення ціни ще на 1 гривню.