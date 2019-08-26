Цены и тарифы поползут вверх, а гривна ослабнет: прогноз экспертов на осень

Уже этой осенью украинцев ждет подорожание продуктов и повышение некоторых коммунальных тарифов, а курс доллара начнет повышаться. Такой не слишком утешительный прогноз для жителей страны дают эксперты.

Так, в начале лета мы покупали доллар по 27 гривен, а сейчас он уже по 25,50. Однако такое явление, временное, об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам экспертов, укрепление гривны летом, это традиционный процесс. Но в этом году к сезонному укреплению добавились еще и другие факторы: товары с Украины пользовались большим спросом, а иностранцы заинтересовались еще одним товаром с Украины - облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Примерно три с половиной миллиарда долларов было инвестировано иностранцами в государственные ценные бумаги", - комментирует ситуацию финансист Сергей Фурса.

Однако уже в середине сентября прогнозируется ослабление гривны. До конца года специалисты прогнозируют курс на уровне от 27 до 28 гривен за один доллар США.

Тем не менее, усиление гривни летом не повлияло на цены на продукты. Так, картофель подорожал вдвое по сравнению с прошлым годом - в этом году за кило главного продукта украинцев придется отдать 15-16 гривен, а кое-где и 20 грн.

Курс доллара, цены и коммунальные тарифы (фото: УНИАН)

Это связано с неурожаем картофеля в этом году. Впрочем, эксперты прогнозируют, что в сентябре картошка будет самой дешевой (12-13 грн), а дальше цены поползут вверх.

Похожая ситуация и с луком - сейчас его стоимость составляет от 12 до 13, а иногда и до 16 гривен. В мешке можно купить по 10 гривен. Эксперты советуют запасаться овощем в октябре-ноябре.

Остальные составляющие традиционного овощного набора украинцев - капуста и морковь - подорожали на 7-8 % по сравнению с прошлым годом.

В этом году предусматриваются рекордные цены на популярную крупу - гречку, ведь посеяли ее на 60 % меньше, чем в прошлом году. Килограмм будет стоить около 25-30 гривен. Эксперты прогнозируют также подорожание сахара.

В 2019 году зафиксировано неплохой урожай пшеницы, больше чем в прошлом году. Но это не повлияет на цены на хлеб - он снова подорожает на 22-23 %, прогнозируют специалисты.

Эксперты связывают рост цен, кроме сезонных факторов, и с прогнозируемым ослаблением гривны, что приведет к подорожанию нефтепродуктов.

"Каждая лишняя гривня в курсе будет означать где-то 60-70 а то и больше копеек роста цены бензина, дизельного топлива и сжиженного газа в рознице", - говорит Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка.

Относительно коммунальных платежей, то специалисты в этом году прогнозируют подорожание тарифов на 15-20 %.

Курс доллара, цены и коммунальные тарифы (фото: РБК-Украина)

И первой подорожает вода, потому что она зависит от электроэнергии. А согласно новому закону о рынке электроэнергии, водоканалы должны закупить электричества наперед со 100% предоплатой.

Дешевый газ летом станет дорогим в отопительный сезон. Это подтверждают в Нафтогазе и взамен предлагают запастись газом на зиму.

К слову, недавно эксперты также рассказали, что из продуктовой корзины подорожает осенью, а что, наоборот, упадет в цене.