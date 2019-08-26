Ціни і тарифи поповзуть угору, а гривня ослабне: прогноз експертів на осінь

Вже цієї осені на українців чекає здорожчання продуктів та підвищення деяких комунальних тарифів, а курс долара почне підвищуватися. Такий не надто втішний прогноз для мешканців країни дають експерти.

Так, на початку літа ми купували долар по 27 гривень, а зараз він вже по 25,50. Однак таке явище, тимчасове, про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами експертів, зміцнення гривні влітку, це традиційний процес. Проте цього року до сезонного зміцнення додалися ще й інші фактори: товари з України користувалися більшим попитом, а іноземці зацікавилися ще одним товаром з України - облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

"Приблизно три з половиною мільярди доларів було інвестовано іноземцями в державні цінні папери", - коментує ситуацію фінансист Сергій Фурса.

Однак вже всередині вересня прогнозується послаблення гривні. До кінця року фахівці прогнозують курс на рівні від 27 до 28 гривень за один долар США.

Тим не менш, посилення гривні влітку не вплинуло на ціни на продукти. Так, картопля подорожчала вдвічі в порівнянні з минулим роком - цьогоріч за кіло головного продукту українців доведеться віддати 15-16 гривень, а подекуди і 20 грн.

Курс долара, ціни і комунальні тарифи (фото: УНІАН)

Це пов'язано з неврожаєм картоплі цього року. Втім, експерти прогнозують, що у вересні картопля буде найдешевшою (12-13 грн), а далі ціни поповзуть угору.

Схожа ситуація і з цибулею - наразі її вартість становить від 12 до 13, а подекуди й до 16 гривень. У мішку можна купити по 10 гривень. Експерти радять запасатися овочем у жовтні-листопаді.

Решта традиційного овочевого набору українців - капуста та морква - здорожчали на 7-8 % порівняно з минулим роком.

Цьогоріч передбачаються рекордні ціни на популярну крупу - гречку, адже посіяли її на 60 % менше, ніж минулого року. Кілограм коштуватиме близько 25-30 гривень. Експерти прогнозують також і здорожчання цукру.

У 2019 році зафіксовано непоганий врожай пшениці, більший ніж торік. Однак це не вплине на ціни на хліб, він знову здорожчає на 22-23 %, прогнозують фахівці.

Експерти пов'язують зростання цін окрім сезонних факторів, і з прогнозованим ослабленням гривні, що призведе до подорожчання нафтопродуктів.

"Кожна зайва гривня в курсі буде означати десь 60-70 а то й більше копійок зростання ціни бензину, дизельного палива і скрапленого газу в роздробі", - говорить Геннадій Рябцев, експерт енергетичного ринку.

Щодо комунальних платежів, то фахівці цього року прогнозують здорожчання тарифів на 15-20 %.

Курс долара, ціни і комунальні тарифи (фото: РБК-Україна)

І першою подорожчає вода, бо вона залежить від електроенергії. А відповідно до нового закону про ринок електроенергії, водоканали мають закупити електрики наперед зі 100% передоплатою.

Дешевий газ влітку стане дорогим в опалювальний сезон. Це підтверджують у Нафтогазі і натомість пропонують запастися газом на зиму.

До слова, нещодавно експерти також розповіли, що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні.