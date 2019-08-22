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"Нафтогаз" дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам

Новости » Экономика    22.08.2019 - 15:23
"Нафтогаз" дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Купить газ можно почти во всех областях Украины

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК в Facebook.

Ка отметили в пресс-службе, это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона.

Сейчас "Нафтогаз" предлагат продукт клиентам как собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение получили газсбыты во всех без исключения регионах.

На карте указано, в каких областях предложение уже доступно.

&quot;Нафтогаз&quot; дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценамwww.naftogaz.com

Чтобы воспользоваться условиями предложения необходимо:

  • - прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);
  • - иметь при себе паспорт;
  • - заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;
  • - сделать предоплату и пользоваться газом во время отопительного сезона.

&quot;Нафтогаз&quot; дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по летним ценам. Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров в одну семью.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).

ЕБА поддерживает изменение подходов к расчетам за распределение газа "Нафтогаз" запускает продажу газа населению по "летним" ценам
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